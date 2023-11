[Vidéo] Polémiques autour de la diffusion des images du 7 octobre (InvestigAction)

Israël ne mène pas le combat uniquement sur le champ de bataille à Gaza. Il lui faut aussi gagner le soutien de l’opinion. Un soutien difficile à obtenir alors que son armée enchaîne les massacres et que des manifestations pro-palestiniennes sont organisées partout dans le monde. Plus d’un mois après l’attaque du Hamas, Israël a donc organisé des séances de projection d’un film laissant entrevoir

Que trouve-t-on dans ce film?

L’armée israélienne a compilé des images fixes et animées montrant certaines atrocités commises par le Hamas le 7 octobre. La vidéo dure 48 minutes, elle est mise à jour régulièrement au fur et à mesure que des images sont découvertes et validées. « Nous en sommes à la douzième version à ce jour », déclare Mattan Harel-Fisch, le réserviste israélien qui a monté le film. Il n’y a pas de voix off narrative ni de son, à l’exception de ce qui est capté sur les enregistrements.

Ces images ne sont pas accessibles au grand public, elles sont destinées aux journalistes et à des délégations de politiciens et diplomates. Le documentaire a été projeté à la Knesset le 1er novembre et au parlement français le 14 novembre. Des projections ont été ainsi organisées dans une trentaine de pays depuis le 23 octobre, date de sa première diffusion. On évoque une centaine de séances au total dans le monde. Pour éviter les fuites, les téléspectateurs invités ne sont pas autorisés à apporter des téléphones dans les salles de diffusion.

Il existe une centaine d’heures de vidéo qui proviennent de différentes sources : caméras et téléphones des assaillants du Hamas, images de surveillance ou captées par des victimes et des secouristes. Certaines images ne figurent pas dans le documentaire par respect pour les victimes. « Nous ne rendons pas la vidéo publique à cause des familles. Certaines n’ont pas encore été contactées, certaines ne veulent pas que les images soient diffusées», nous précise Mattan Harel-Fisch.

Ce documentaire dévoile 138 victimes du Hamas soit environ 10 % de toutes les victimes recensées lors des événements du 7 octobre ( 1 176 au 17 novembre d’après les chiffres officiels israéliens).

Les réactions des différents journalistes qui ont assisté à ces projections sont unanimes sur le caractère insoutenable de certaines images. Vous trouverez un article de Libération qui donne une description assez précise des quatorze séquences qui sont montrées : Crimes du Hamas : qu’y a-t-il dans la vidéo de 48 minutes d’horreur que montre Tsahal à la presse étrangère ? La simple description de certaines atrocités est déjà choquante. On comprend qu’on est confronté à des horreurs qui sont condamnables sans la moindre restriction. Des personnes invitées se sont d’ailleurs abstenues d’assister aux projections après avoir été informées du contenu. Un accompagnement médical est même prévu avec des pompiers, des médecins et des psychologues.

Pourquoi la diffusion des images ne fait-elle pas l’unanimité ?

En Belgique, l’ambassadrice israélienne Edith Rozentzweig-Abu avait fait la demande à Eliane Tillieux, la présidente de la Chambre des Représentants belges. Cette dernière lui a répondu que la décision revenait à la Conférence des Présidents de la Chambre, composée de tous les présidents des groupes politiques. Cette conférence s’est réunie, mais n’est pas parvenue à un consensus quant à la projection du film. C’est une démarche démocratique qui peut donc parfaitement s’expliquer. Une autre tentative de l’ambassadrice de projeter une version abrégée du film à la commission des relations étrangères du Sénat s’est également heurtée à un refus.

La représentante d’Israël en Belgique a été entendue par la commission des Relations extérieures. Elle y a montré des images et photos extraites du film. Pour certains députés, cette diffusion suffit.

Un député écologiste, Wouter De Vriendt, a indiqué qu’il avait apporté son soutien à Israël immédiatement après l’assaut du 7 octobre. « Mais ce n’est plus possible, mettez un terme à ces brutalités », a-t-il demandé.

Le PTB (Parti du travail de Belgique) et le Parti socialiste ne sont pas favorables à la diffusion du film. Les socialistes ont notamment fait valoir un souci d’équilibre au regard de la réplique israélienne « disproportionnée ». C’est d’ailleurs une des principales raisons évoquées par ceux qui s’opposent à la diffusion du film, et pas seulement en France.

En France, la projection s’est effectuée à la demande du groupe d’amitié France-Israël. Elle visait les élus du groupe, mais également les autres députés. Seuls 70 d’entre eux ont assisté à la projection. Aymeric Caron, député La France Insoumise faisant partie de ce groupe d’amitié, a tenu à exprimer sa différence avant d’assister à la projection : «Je suis député, mais je reste aussi journaliste, je veux tout voir, tout prendre, pour m’informer. Je ne suis pas opposé au fait qu’on me montre ces images, même si elles sont, d’après les comptes-rendus que j’en ai lus, abominables. Il ne faut pas fermer les yeux sur l’atrocité des actes du 7 octobre. Mais ça ne peut pas un être un deux poids deux mesures : si on montre des images aux députés, il faut montrer les crimes de guerre des deux camps. Il faut aussi montrer les images déchirantes des enfants tués et blessés chaque jour à Gaza. L’Assemblée peut diffuser un montage des images des morts palestiniens qui nous parviennent chaque jour sur les réseaux, après en avoir vérifié la source.»

Le Député Renaissance des Côtes-d’Armor, Éric Bothorel, a exprimé un désaccord plus profond : « Ce n’est pas une bonne idée ». Il estime qu’une bonne partie de ces images, tournées par les terroristes, servent la propagande du Hamas. Celles-ci sont par ailleurs toutes disponibles en ligne. « Ce film fait partie du “package” de l’attaque du 7 octobre, qui vise précisément à terroriser les populations. Quelque part, ça donne de la notoriété à leur action, et à la fin, ça ne va rien changer aux positions des uns et des autres sur le conflit ». Éric Bothorel considère que ces images doivent passer « par le filtre des historiens et des journalistes, qui en recontextualisent le contenu ». Il rappelle que cette ligne de conduite, consistant à ne pas diffuser les images produites par les assaillants, est habituellement celle des démocraties frappées par le terrorisme. « Je n’ai pas le souvenir que la Nouvelle-Zélande ait jugé utile de diffuser les images faites par le terroriste de Christchurch. Ou qu’on ait décidé de faire un montage avec la fosse du Bataclan, la décapitation de Samuel Paty ou les attaques filmées de Mohammed Merah (…) On n’a pas besoin de voir des images pour comprendre l’horreur qui s’est abattue sur Israël le 7 octobre. »

La gauche française s’était majoritairement opposée à cette projection. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, avait affirmé ne pas vouloir « participer à ce qui était au départ une opération de propagande du Hamas ». Chez les communistes, qui ont aussi refusé d’y prendre part, certains députés sont allés jusqu’à critiquer « une forme d’indécence dans cette initiative », selon le député des Bouches-du-Rhône Pierre Dharréville.