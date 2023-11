Plus de 10.000 morts dans les frappes israéliennes à Gaza selon le Hamas

AFP, 6.11.23



Les bombardements israéliens ont fait plus de 10.000 morts dans la bande de Gaza en près d'un mois de guerre, a annoncé lundi le Hamas, le chef de l'ONU plaidant pour un cessez-le-feu d'urgence et décrivant le territoire palestinien comme "un cimetière pour les enfants"....

Lire la suite