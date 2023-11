Quelques notes sur la guerre contre la Palestine : "20h de génocide et 4h de nettoyage ethnique" (MoA)

Quelques notes sur la guerre contre la Palestine

Article originel : A Few Notes On The War On Palestine

Moon of Alabama, 10.11.23

Après avoir été légèrement poussé par l'administration Biden, le régime de Netanyahou en Palestine a accepté de diviser ses journées en un bloc de 20 heures consacré au génocide des Palestiniens et un bloc de 4 heures pour le nettoyage ethnique.



Israel agrees to 4-hour daily pauses in Gaza fighting to allow civilians to flee, White House says - Chicago Tribune, Nov 9 2023 ("Israël accepte des pauses quotidiennes de 4 heures dans les combats à Gaza pour permettre aux civils de fuir, selon la Maison Blanche")



Les pays voisins ont refusé d'accepter les Palestiniens de Gaza qui ont subi un nettoyage ethnique. Netanyahou n'a donc pas de véritable plan pour la suite des événements à Gaza. Il modifie ses objectifs de guerre à chaque minute.



Netanyahu says not seeking to ‘occupy’ Gaza but ‘demilitarise’ it - ("Netanyahou dit qu'il ne cherche pas à " occuper " Gaza mais à la " démilitariser " - AlJazeera, 10 Nov 2023)

Les commentaires de M. Netanyahu interviennent quelques jours après qu'il ait déclaré qu'Israël prendrait la responsabilité de la sécurité de Gaza pour une "période indéfinie" après la fin de sa guerre avec le Hamas, ce qui a suscité une réaction négative de la part des États-Unis.