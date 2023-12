"Directive Hannibal de masse" - Nous avons tué des Israéliens le 7 octobre, dit un colonel de l’armée de l’air israélienne (Vidéo)

La vidéo est à des fins de reportage et d’analyse. Un colonel de l’armée de l’air a déclaré que les frappes aériennes israéliennes pourraient avoir tué intentionnellement des captifs israéliens plutôt que de les laisser être emmenés à Gaza. Parlant en hébreu des frappes aériennes, le colonel Nof Erez a déclaré à un podcast de Haaretz en novembre, que "la directive Hannibal était apparemment appliquée" et que le 7 octobre "était un Hannibal de masse."

"Mass Hannibal" - We killed Israelis on 7 October, says Israeli air force colonel /