Fonds Marianne. Affaire Rudy Reichstadt, le doc de Julien Pain : on débunk les débunkeurs ! (Vidéos)

Omniprésent dans les médias, l’ambitieux Reichstadt sait se rendre indispensable, fort de l’expertise qu’il s’auto-attribue. Au même titre que celle des Décodeurs du Monde, dont il est le pendant, sa parole est d’or (c’est du plaqué) dès lors qu’il s’agit de séparer le bon grain de l’ivraie et d’éduquer les générations futures aux médias. Arbitre du vrai, il s’ingénie à confondre le complotisme et le scepticisme pour mieux grossir le phénomène qu’il étudie, et le fait vivre. S’attirant les foudres de l’extrême-gauche et de la droite de la droite, le funambule Reichstadt poursuit sa route sur la fine ligne de crête qu’il s’est tracée, celle qui mène droit à la triple reconnaissance académique (à laquelle ses maigres titres universitaires ne le prédisposaient pas), communautaire et gouvernementale (que ce haut fonctionnaire contrarié obtient alors que Manuel Valls, son modèle à gauche, est Premier ministre). Lors de l’affaire des « fonds Marianne » détournés hors de leur objet, son association aurait heureusement bénéficié de 60.000 euros, plus quelques babioles via la LICRA...



L’affaire des fonds Marianne

En octobre 2020, Samuel Paty, enseignant à Conflans-Sainte-Honorine, est sauvagement assassiné par un islamiste tchétchène pour avoir montré des caricatures de Mahomet dans son cours. Un tel acte appela une réaction politique. Celle-ci se fera par la voix de celle qui est alors ministre déléguée à la citoyenneté auprès de Gérald Darmanin : Marlène Schiappa. Le 20 avril 2021, Schiappa annonce sur le plateau de BFMTV la mise en place d’un fonds Marianne pour combattre les discours « séparatistes » et défendre les valeurs républicaines sur les réseaux sociaux et les plateformes en ligne. Deux ans après cette annonce, le 29 mars 2023, Marianne et France 2 révèlent que ce fonds, d’un montant de 2,5 millions d’euros, a été dilapidé dans des associations selon un motif douteux peu en adéquation avec sa vocation initiale. Rudy Reichstadt aurait bénéficié, au bas mot, de 60 000 euros de ce fonds pour son association Conspiracy Watch. Ce qui s’appelle un détournement par rapport à l’objet du fonds. Sans compter quelques prestations pour le compte de la LICRA, sur des fonds obtenus de la même manière...

