Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies (OHCHR) demande une enquête sur l'assassinat de 11 jeunes hommes civils devant leur famille par les FDI (Relief Web)

L'OHCHR OPT a reçu des informations inquiétantes selon lesquelles les forces de défense israéliennes (FDI) ont sommairement tué au moins 11 hommes palestiniens non armés devant les membres de leur famille dans le quartier d'Al Remal, dans la ville de Gaza, ce qui suscite l'inquiétude quant à l'éventualité d'un crime de guerre. Cela fait suite à des allégations antérieures concernant le ciblage délibéré et l'assassinat de civils par les forces israéliennes.

Les autorités israéliennes doivent immédiatement mener une enquête indépendante, approfondie et efficace sur ces allégations et, si elles s'avèrent fondées, les responsables doivent être traduits en justice et des mesures doivent être mises en œuvre pour empêcher que des violations aussi graves ne se reproduisent.

Le 19 décembre 2023, entre 20 heures et 23 heures, les FDI auraient encerclé et perquisitionné l'immeuble Al Awda, également connu sous le nom d'"immeuble Annan", dans le quartier d'Al Remal, dans la ville de Gaza, où trois familles apparentées avaient trouvé refuge, en plus de la famille Annan. Selon les récits de témoins diffusés par les médias et Euro-Med Human Rights Monitor, alors qu'elles contrôlaient l'immeuble et les civils qui s'y abritaient, les FDI auraient séparé les hommes des femmes et des enfants, puis auraient tiré et tué au moins 11 des hommes, âgés pour la plupart d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, sous les yeux des membres de leur famille. Les FDI auraient ensuite ordonné aux femmes et aux enfants de se rendre dans une pièce, et leur auraient tiré dessus ou jeté une grenade dans la pièce, blessant gravement certains d'entre eux, dont un infirme.