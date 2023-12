Le Burkina, le Mali et le Niger pourraient claquer la porte de la Cedeao

Mondafrique, 14.12.23



Après la confirmation de leur départ du G 5, ce regroupement voulu et animé par la diplomatie française, mais jamais vraiment entériné par les Africains, le Burkina, le Mali et le Niger pourraient se retirer de la CEDEAO. Voire envoyer le courrier, qui prend effet au bout de 6 mois suivant l’expédition, demandant leur sortie de l’UEMOA et quitter peut-être demain la zone franc....

