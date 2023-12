Les États-Unis s'engagent à verser 2 milliards de dollars à l'Angola, un pays riche en pétrole qui cherche à s'affranchir du modèle de financement chinois (SCMP)

Les États-Unis s'engagent à verser 2 milliards de dollars à l'Angola, un pays riche en pétrole qui cherche à s'affranchir du modèle de financement chinois

Article originel : US makes US$2 billion commitment to Angola as oil-rich nation eyes move beyond Chinese funding model

SCMP, 10.12.23



L'Angola était le plus grand bénéficiaire africain du financement de Pékin, mais la chute des prix du pétrole l'a mis en difficulté pour assurer le service de sa dette.

Les États-Unis investissent désormais dans les infrastructures et dans une liaison ferroviaire entre l'Angola et ses voisins, afin de se présenter comme une meilleure alternative à la Chine....

