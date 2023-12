Les Qassam entrainent 2 forces israéliennes dans 2 embuscades et font sauter des soldats dans une école. 5 soldats israéliens tués ce samedi (Al Manar)

La résistance palestinienne à Gaza continue ce samedi pour le 13ème jour consécutif, depuis le déclenchement de l’offensive terrestre, à faire face aux forces d’occupation israéliennes qui pénètrent dans la bande, ciblant les forces militaires israéliennes et leurs véhicules. Les combats étaient particulèrement violents ce samedi, et les opérations étaient innombrables, surtout dans la ville de Gaza et à Khan Younes au sud. Les forces d’occupation israéliennes ont reconnu la mort de 5 militaires.

Plusieurs factions de résistance ont participé aux combats et annoncé leurs opérations.

Les Brigades al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont assuré avoir piégé deux forces israéliennes dans deux embuscades au nord de la bande de Gaza. Ces attaques ont eu lieu dans le quartier Cheikh Radwan et la région al-Karameh. Les combattants des Qassam se sont retirés des lieux après avoir éliminé leurs membres, précise le bras armé du Hamas.

Dans la soirée, elles ont annoncé avoir fait sauter une école dans laquelle des dizaines de soldats israéliens étaient retranchés dans le quartier Zeytoune dans la ville de Gaza, causant des tués et des blessés dans leurs rangs.

Les Qassam ont aussi revendiqué d’autres opérations ce samedi:

* un tir d’obus Al-Yassin 105 contre un char israélien Merkava dans l’axe à l’est de la ville de Khan Younes.

* des tirs d’obus de mortier de gros calibre contre des salles de commandement de l’occupation dans l’axe sud de la ville de Gaza.

* des obus de mortier contre des forces d’occupation qui pénétraient dans l’axe nord de la ville de Khan Younes.

* des tirs d’obus al-Yassin 105 sur 4 véhicules militaires dans le quartier Zeytoun dans la ville de Gaza

* le tir d’un obus Chouaz sur un véhicule de transport de soldats au nord de Khan Younes, mettant le feu sur lui.

Les Brigades Al-Qassam ont également affirmé que la colonie du kibboutz Magin avait été la cible d’une attaque de roquettes. Des sirènes y ont retenti à ainsi qu’à Nir Oz dans l’enveloppe de la bande de Gaza.

Simultanément, les Brigades Al-Qods, la branche militaire du Mouvement du Jihad islamique, ont annoncé les opérations suivantes:

* des d’obus de mortier contre un attroupement de soldats israéliens à proximité du Centre culturel dans l’axe Al-Taqaddum, à l’est de Khan Younes

* des tirs contre un véhicule militaire israélien dans lequel plusieurs soldats se réfugiaient dans l’axe Cheikh Radwan, à l’ouest de Gaza, faisant tomber des victimes directes.

* destruction d’un char israélien avec un engin « Thaqib »

* 3 chars avec des obus Tandem dans le quartier de Shujaiya, à l’est de Gaza.

* tirs d’obus Tandem et RPG contre 2 véhicules militaires dans l’axe Taqaddim à Beit Hanoune.

Vendredi soir, les Brigades al-Qassam ont assuré avoir visé sur les axes de combat dans la journée 21 véhicules, les détruisant totalement ou partiellement. Et les Brigades al-Qods ont indiqué en avoir visé 9 dont un bulldozer sur les axes de progression au nord de l’enclave, à Deir al-Balah et Khan Younès