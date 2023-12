Plus de 100 morts parmi les troupes israéliennes à Gaza, des milliers de blessés, les hôpitaux devant faire face à un "tsunami de traumatismes" (Zero Hedge)

Plus de 100 morts parmi les troupes israéliennes à Gaza, des milliers de blessés, les hôpitaux devant faire face à un "tsunami de traumatismes".

Article originel : Israeli Troop Deaths Surpass 100 in Gaza, Thousands Wounded As Hospitals Deal With 'Tsunami Of Trauma'

Par Tyler Durden

Zero Hedge, 11.12.23

Peu après les rapports du week-end selon lesquels les chars israéliens avaient atteint le centre de la ville de Khan Younis, dans le sud de Gaza, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont publié lundi un nouveau décompte de leurs soldats tués depuis le début de l'offensive terrestre.

Sept nouveaux décès ont été annoncés, dont six tués dimanche lors de combats dans le sud de la bande de Gaza, ce qui porte le bilan officiel des morts des FDI à 104. Dimanche également, les FDI ont publié pour la première fois un décompte officiel des troupes blessées au combat, indiquant que 1 593 soldats israéliens ont été blessés depuis le 7 octobre.

Haaretz et d'autres publications ont cependant émis l'hypothèse que le chiffre réel des pertes était beaucoup plus élevé, Haaretz rapportant notamment que les données hospitalières accessibles indiquent des pertes bien plus importantes que celles publiées (peut-être le double) dans le cadre des opérations à Gaza....

