- AFP 2.01.24 Frappes russes : l'Ukraine déplore 5 morts, dit avoir abattu 72 missiles sur 99

La Russie a tiré mardi matin « 99 missiles de divers types » sur l'Ukraine dont 72 ont pu être abattus par la défense aérienne, a indiqué le commandant en chef de l'armée ukrainienne Valery Zaloujny, une attaque « massive » qui a fait au moins cinq morts....



- Donbass Insider 2.01.24 Bombardement terroriste des FAU contre Donetsk le soir du Nouvel An

Peu après minuit, le soir du Nouvel An, les forces armées ukrainienne (FAU) ont bombardé des zones purement civiles dans le centre de Donetsk avec des roquettes fournies à l’Ukraine par l’OTAN, faisant quatre morts et 14 blessés parmi les civils. Ce bombardement délibéré de zones purement civiles un soir de fête ne peut être qualifié autrement que d’attaque terroriste...