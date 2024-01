Des soldats étatsuniens tués en Jordanie en représailles au soutien étatsunien à Israël (The Intercept)

Des soldats étatsuniens tués en Jordanie en représailles au soutien étatsunien à Israël

Article originel : U.S. Troops in Jordan Killed in Retaliation for American Support of Israel

Par Murtaza Hussain

The Intercept, 29.01.24





Note de SLT : Info ou intox ? Quel est ce groupe irakien qui prétend défendre la cause des Palestiniens en tuant des soldats US en Jordanie ? Cela servira-t-il de prétexte pour des représailles plus larges au Moyen-Orient ? A suivre...