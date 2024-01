Guerre contre l'ONU - L'Occident se venge de la décision de la CIJ en supprimant le financement de la mission humanitaire pour la Palestine

Article originel : War On UN - West Retaliates Against ICJ Order By Defunding Humanitarian Mission For Palestine

Moon of Alabama, 28.01.24





Ce matin, j'ai lu une chronologie Twitter plutôt grotesque (ici triée pour raconter l'histoire) : Ali Abunimah @AliAbunimah - 22:09 UTC - 26 janvier 2024 Un "cessez-le-feu" est ce que l'on demande dans un conflit armé. Dans un génocide, on demande un arrêt immédiat de tous les actes génocidaires et c'est exactement ce que la CIJ a ordonné avec effet immédiat. C'est exactement ce que la CIJ a ordonné avec effet immédiat. Arrêtez d'aider "Israël" à faire passer sa défaite historique pour une victoire. --- Scholars of Genocide Expert Group @GenocideExperts - 00:45 UTC - Jan 27, 2024 La décision rendue aujourd'hui par la CIJ représente un moment historique et décisif. Elle confirme ce que les Palestiniens, les spécialistes du droit international et les experts en génocide réclament avec insistance depuis des mois : la conduite d'Israël à l'encontre des Palestiniens est manifestement génocidaire et doit cesser.

...

Cette décision déclenche l'obligation pour un État tiers d'empêcher la commission d'actes génocidaires. Le @POTUS et d'autres sont maintenant informés que leur armement de l'armée israélienne pourrait conduire à une complicité légale dans le génocide des Palestiniens par Israël. ---

Lord Bebo @MyLordBebo - 21:44 UTC - 26 janvier 2024 🇮🇱🇿🇦‼️🚨 30 DAYS : ICJ WHAT'S NEXT ? Israël a 30 jours pour assurer le respect de toutes les ordonnances de la CIJ, comme le rétablissement de la situation humanitaire.

Si Israël ne s'exécute pas, l'Afrique du Sud s'adressera au Conseil de sécurité des Nations unies pour faire appliquer la décision et suggérer une résolution de cessez-le-feu.

La CIJ fait partie de l'écosystème des Nations unies et ses décisions sont liées au droit international. Les États-Unis subiraient une pression énorme pour accorder cette résolution, puisqu'elle est essentiellement là pour faire respecter le droit international.

Si les États-Unis ou le Royaume-Uni opposaient leur veto à la résolution sur le cessez-le-feu qui est proposée pour faire respecter le droit international, ils détruiraient finalement et indéniablement leur statut de "gardiens moraux". 🇺🇳 Dans ce scénario, la résolution pourrait être renvoyée à l'assemblée générale, où l'ONU commencerait à créer des ordres obligatoires pour l'application du droit, comme des sanctions contre Israël.

.... --- Secrétaire Antony Blinken @SecBlinken - 14:30 UTC - 27 janvier 2024 Aujourd'hui, nous pleurons plus de six millions de Juifs et de personnes d'autres groupes assassinés et persécutés pendant l'Holocauste par les nazis et leurs collaborateurs. Nous devons appliquer les leçons de l'Holocauste pour combattre toutes les formes d'intolérance et construire un monde où la haine n'a pas sa place. ---

--- RussianMissionEU @RusMission_EU - 8:33 UTC - 27 janvier 2024 En lisant la déclaration de la Commission européenne à l'occasion de la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste, nous avons trouvé une erreur. Il serait bon que @EU_Commission la corrige. C'est l'Armée rouge qui a libéré le camp de concentration et de la mort d'Auschwitz-Birkenau, et non les forces alliées. --- 🇷🇺Jacob🇷🇺Charite🇷🇺 @jaccocharite - 19:57 UTC - 27 janvier 2024 Les habitants de Saint-Pétersbourg, en souvenir des victimes des fascistes/nazis, se sont alignés le long de l'avenue Nevsky en tenant des bougies. Et les feux d'artifice pour célébrer la libération de la ville il y a 80 ans. --- Mikhail Ulyanov @Amb_Ulyanov - 22:27 UTC - 27 janvier 2024 Le blocus de #Leningrad, avec au moins un million de victimes civiles mortes de faim, n'a pas été assuré seulement par les #Nazis allemands. Les troupes finlandaises ont pris une part active à ce crime contre l'humanité. --- Elijah J. Magnier 🇪🇺 @ejmalrai - 19:36 UTC - 27 janvier 2024 #Israël a déjà violé la décision de la #JI après un jour de la décision préliminaire, tuant aujourd'hui plus de 120 Palestiniens à #Gaza, définis comme "membres du groupe". --- Haseeb Arslan @HaseebarslanUK - 22:03 UTC - 27 janv. 2024 Le Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires à Gaza déclare que la guerre qui dure depuis des mois a laissé 2,2 millions de personnes en danger de famine dans la bande de Gaza.

--- UNRWA @UNRWA - 22:36 UTC - 27 janvier 2024 L'UNRWA est la principale agence humanitaire à #Gaza, avec plus de 2 millions de personnes qui dépendent d'elle pour leur simple survie.

93% des familles déplacées dans les gouvernorats du sud de📍#Gaza ont signalé une consommation alimentaire insuffisante.

Les gens sont désespérés, la faim guette tout le monde. --- Assal Rad @AssalRad - 17:32 UTC - 27 janvier 2024 Après une décision historique de la CIJ qui a estimé que les actions d'Israël à Gaza sont plausiblement génocidaires et a souligné la nécessité d'une aide humanitaire pour atteindre les civils, le monde occidental a pris des mesures rapides pour ... suspendre le financement d'une agence de l'ONU qui fournit une aide vitale aux civils dans la bande de Gaza. --- sarah @sahouraxo - 18:52 UTC - 27 janvier 2024 Israël tue 152 employés de l'UNRWA à Gaza, le plus grand nombre de morts parmi le personnel de l'ONU, les États-Unis et le Royaume-Uni ne sourcillent même pas. La CIJ accuse Israël de commettre un génocide potentiel à Gaza, les États-Unis et le Royaume-Uni réagissent en réduisant le financement de l'organisation UNRWA, qui sauve des vies à Gaza. --- @trhxianl - 19:24 PM - 27 janvier 2024 L'UNRWA a été fondée parce que la condition de l'ONU pour reconnaître "Israël" après 1948 était de laisser les réfugiés palestiniens retourner en Palestine. "Israël a refusé. Le monde a donc financé "l'aide et le travail pour les réfugiés". Cet argent n'est pas de la gratitude, mais une compensation due par l'Occident aux Palestiniens. ---

--- Craig Murray @CraigMurrayOrg - 23:53 UTC - 27 janvier 2024 L'UNRWA emploie 30 000 personnes. Les services de renseignement israéliens affirment que 12 d'entre eux étaient impliqués dans l'attaque du 7 octobre. Soit 0,04% Biden, Trudeau, Albanese et Meloni prennent immédiatement des mesures pour accélérer le génocide par punition collective, en réduisant l'aide humanitaire désespérément nécessaire. Cela dépasse l'entendement. --- Aaron Maté @aaronjmate - 21:46 UTC - 27 janvier 2024 En novembre, Blinken a utilisé les employés de l'UNRWA et leur "extraordinaire travail de sauvetage" pour une séance de photos visant à blanchir son soutien au génocide israélien. Maintenant qu'Israël et son sponsor étatsunien sont tenus pour responsables du génocide, l'administration de Blinken se défile en fabriquant un faux scandale et en coupant le financement de l'UNRWA. Secrétaire Antony Blinken @SecBlinken - 17:15 UTC - Nov 5, 2023 Lors de ma visite en Jordanie, j'ai parlé avec le personnel de l'@UNRWA à Gaza. J'ai entendu parler de l'extraordinaire travail de sauvetage qu'ils accomplissent dans des conditions extrêmement difficiles. Nous nous efforçons d'accélérer l'aide qui leur est apportée afin qu'ils puissent la transmettre au peuple palestinien. ---

--- Philippe Lazzarini @UNLazzarini - 20:44 UTC - 27 janvier 2024 L'assistance vitale de l'UNRWA est sur le point de prendre fin suite à la décision des pays de réduire leur financement à l'Agence. Notre opération humanitaire, dont 2 millions de personnes dépendent pour leur survie à Gaza, est en train de s'effondrer. Je suis choqué que de telles décisions soient prises sur la base du comportement présumé de quelques individus et, alors que la guerre se poursuit, les besoins s'aggravent et la famine menace.

Les Palestiniens de Gaza n'avaient pas besoin de cette punition collective supplémentaire. Cela nous entache tous.

Lisez ma déclaration. --- Helen Clark @HelenClarkNZ - 21:16 UTC - 27 janvier 2024 La suspension du financement de l'@UNRWA par 9 pays équivaut à une nouvelle punition collective pour la population assiégée de #Gaza. L'#UNRWA est le plus grand fournisseur de services humanitaires et de développement de l'ONU dans cette région. Le personnel accusé de crimes a été licencié. Les donateurs veulent-ils que l'opération de secours s'effondre ? --- Quds News Network @QudsNen - 21:52 UTC - 27 janvier 2024 Rapporteur spécial de l'ONU @FranceskAlbs : Le lendemain du jour où la CIJ a conclu qu'Israël commettait plausiblement un génocide à Gaza, certains États ont décidé de défaire l'UNRWA, punissant collectivement des millions de Palestiniens au moment le plus critique, et violant très probablement leurs obligations en vertu de la Convention sur le génocide.

---- Laurence (Larry) Boorstein @LarryBoorstein - 0:00 UTC - 28 janvier 2024 Les calomnies d'Israël à l'encontre de l'UNRWA font suite à l'arrêt de la CIJ du 26 janvier, qui déclarait : "La Cour se réfère également à la déclaration du Commissaire général de l'UNRWA selon laquelle la crise à Gaza est "aggravée par un langage déshumanisant". Elle attire l'attention, en particulier, sur les exemples suivants : les déclarations faites par M. Yoav Gallant, ministre de la défense d'Israël, les 9 et 10 octobre 2023, par M. Isaac Herzog, président d'Israël, le 12 octobre 2023, et par M. Israël Katz, alors ministre de l'énergie et des infrastructures d'Israël, le 13 octobre 2023." Israël voulait se venger de l'UNRWA et nuire aux Palestiniens, qui dépendent de l'aide de l'UNRWA. Honteusement, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie se sont joints à la campagne de dénigrement de l'UNRWA et ont coupé le soutien à l'agence et donc aux Palestiniens. --- Norvège en Palestine @NorwayPalestine - 13:59 UTC - 27 janvier 2024 La situation à Gaza est catastrophique et l'@UNRWA est l'organisation humanitaire la plus importante sur place. La Norvège poursuit son soutien au peuple palestinien à travers l'UNRWA. Le soutien international à la Palestine est plus que jamais nécessaire. Les rapports selon lesquels le personnel de l'UNRWA a été impliqué dans les attaques contre Israël le 7 octobre sont profondément troublants et, s'ils sont vrais, tout à fait inacceptables, la Norvège se félicite de l'enquête menée par l'UNRWA à ce sujet. Nous attendons une transparence totale. Nous devons faire la distinction entre ce que des individus ont pu faire et ce que l'UNRWA représente. Les dizaines de milliers d'employés de l'organisation à Gaza, en Cisjordanie et dans la région jouent un rôle crucial en distribuant de l'aide, en sauvant des vies et en préservant les besoins et les droits fondamentaux.

--- Sam Husseini @samhusseini - 18:58 UTC - 27 janvier 2024 Francis Boyle déclare qu'avec l'arrêt du financement de l'UNRWA par les Etats (y compris les gouvernements des Etats-Unis et du Royaume-Uni), il ne s'agit plus pour ces Etats d'aider et d'encourager le génocide israélien contre les Palestiniens, en violation de l'article 3 (e) de la Convention sur le génocide qui criminalise la "complicité" dans le génocide. Ces États violent aussi directement l'article 2(c) de la Convention sur le génocide : 'Soumettre délibérément le groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle...'". --- Caitlin Johnstone @caitoz - 0:15 UTC - 28 janvier 2024 Donc pour résumer - Accusations de génocide jugées crédibles par la Cour internationale de justice : Mensonges grotesques. Pas la peine de s'opposer à un seul massacre. Affirmations non fondées sur des membres de l'UNRWA extorqués sous la torture : Vérité évangélique. Digne de mettre fin à l'aide humanitaire aux habitants de Gaza. ---

--- Sulaiman Ahmed @ShaykhSulaiman - 2:49 UTC - 28 janvier 2024 LISTE DES PAYS AYANT SUSPENDU LEUR FINANCEMENT À L'UNRWA

🇺🇸 États-Unis : 223 millions de dollars

🇩🇪 Allemagne : 127,3 millions de dollars

🇨🇦 Canada : 76,8 millions de dollars

🇦🇺 Australie : 20 millions de dollars

🇳🇱 Pays-Bas : 19 millions de dollars

.🇬🇧 Royaume-Uni : 12,2 millions de dollars

🇮🇹 Italie : 3,27 millions

🇫🇮 Finlande : 5,45 millions

🇨🇭 Suisse : 3,3 millions --- Jeffrey Kaye @jeff_kaye - 4:57 UTC - 28 janvier 2024 Il doit y avoir une sorte d'ironie renforcée, car tous les pays de la liste ont été coupables de génocide à un moment ou à un autre ! Oui, même la petite Finlande, qui s'est jointe à l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale et a participé au siège de Leningrad, qui a fait 1 million de morts. --- Caitlin Johnstone @caitoz - 22:39 UTC - 27 janvier 2024 Je comprends la logique du vote pour le moindre mal. Je ne comprends pas la logique de désigner comme "moindre mal" un président qui soutient littéralement un génocide et s'engage dans une politique de la corde raide nucléaire.