Israël : Netanyahou a rencontré des responsables juridiques en amont de la décision de la CIJ (AA)

La Cour internationale de justice se prononcera, vendredi, sur l’action intentée par l’Afrique du Sud contre Israël pour crime de génocide.

Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, s’apprête à convoquer une réunion de hauts responsables juridiques pour discuter de l’imminence d’un arrêt de la Cour internationale de justice (CIJ) sur l’offensive meurtrière d’Israël contre la bande de Gaza.

La Cour, dont le siège est à La Haye, se prononcera, vendredi, sur l’action intentée par l’Afrique du Sud contre Israël pour crime de génocide.

Selon la radio de l’armée israélienne, la réunion de jeudi discutera des scénarios potentiels concernant la décision de la CIJ relative à la guerre israélienne contre la bande de Gaza.

Le ministre de la Justice Yariv Levin, le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, le président du Conseil de sécurité nationale Tzachi Hanegbi et le procureur général Gali Baharav-Miara participeront à la réunion.

Il n’est pas encore clair si des responsables militaires participeront à la réunion.

Le 29 décembre, l’Afrique du Sud a saisi la CIJ d’une demande de mesures conservatoires à l’encontre d’Israël, au motif que l’offensive de Tel-Aviv contre Gaza viole la convention sur le génocide.

L’Afrique du Sud demande à la CIJ de prononcer neuf mesures conservatoires, notamment qu’Israël cesse immédiatement ses opérations militaires à Gaza, prenne des mesures raisonnables pour empêcher le génocide des Palestiniens, veille à ce que les personnes déplacées rentrent dans leurs foyers et aient accès à l’aide humanitaire, notamment à la nourriture, à l’eau, au carburant, aux fournitures médicales et d’hygiène, aux abris et aux vêtements, prenne les mesures nécessaires pour punir les personnes impliquées dans le génocide et préserve les preuves du génocide.

À l’issue des audiences des 11 et 12 janvier, la Cour a entamé ses délibérations après avoir entendu les exposés oraux et examiné les preuves des parties.

Israël mène, depuis le 7 octobre, une offensive meurtrière contre la bande de Gaza, qui a fait au moins 25 700 morts et quelque 63 740 blessés parmi les Palestiniens, tandis que près de 1200 Israéliens auraient été tués lors de l’attaque du Hamas.

La guerre israélienne a provoqué le déplacement interne de 85% de la population de Gaza, confrontée à de graves pénuries de nourriture, d’eau potable et de médicaments, tandis que plus de la moitié des infrastructures de l’enclave ont été endommagées ou détruites, selon les Nations unies