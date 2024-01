John Pilger est mort (AP)

John Pilger, journaliste et cinéaste australien connu pour ses reportages sur le Cambodge, est décédé à l'âge de 84 ans. Article originel : John Pilger, Australia-born journalist and filmmaker known for covering Cambodia, dies at 84 AP, 31.12.23

"C’est avec une grande tristesse que la famille de John Pilger annonce son décès le 30 décembre 2023 à Londres à l’âge de 84 ans. Son journalisme et ses documentaires ont été célébrés dans le monde entier, mais pour sa famille, il était tout simplement le père, le grand-père et le partenaire le plus extraordinaire et le plus aimé. Repose en paix."

Coup dur pour l’information. Il était aussi un des soutiens les plus actifs et ami de Julian Assange. Un grand et magnifique homme.

Une citation : « Briser le mensonge du silence n’est pas une abstraction ésotérique mais une responsabilité urgente qui incombe à ceux qui ont le privilège d’avoir une tribune. » - John Pilger