Déconstruire HR 3202 : le rôle persistant du lobby israélien dans les sanctions contre la Syrie (MintPress News)

Le projet de loi a été présenté au public comme un outil de responsabilisation visant uniquement le gouvernement syrien dirigé par Assad et l’un de ses partenaires dans le pays. Le projet de loi prétend y parvenir en « interdisant toute action officielle américaine visant à normaliser les relations avec tout gouvernement syrien dirigé par Bachar al-Assad », en « renforçant les sanctions en matière de droits de l'homme imposées à la Syrie » et en « examinant la manipulation des Nations Unies par le gouvernement Assad ». " Conformément à la présentation polie du projet de loi, Moaz Moustafa, directeur exécutif du SETF, a déclaré : "Nous sommes fiers de voir une législation qui tient pour responsables le régime d'Assad et ceux qui normalisent avec les criminels de guerre" en réponse à l'adoption du projet de loi. De même, à la Chambre, le président de la commission des relations étrangères de la Chambre, Mike McCaul, a annoncé que « le Congrès envoie le message qu'il reste attaché à la justice pour le peuple syrien ».

Le 13 février, la Chambre des représentants américaine a délibéré sur la résolution 3202 , la « Loi anti-normalisation du régime Assad de 2023 ». Le lendemain, la Chambre a adopté le projet de loi avec une majorité bipartite de 389 voix contre 32 . Désormais, le projet de loi est transféré au Sénat, où il sera très probablement adopté avec un soutien bipartisan similaire et une approbation retentissante du président Biden une fois qu’il atteindra son bureau. Le projet de loi a été poussé avec un vernis de soutien syrien représenté par le plaidoyer de la Groupe de travail d'urgence syrien (SETF) et du Conseil syro-américain (SAC) – groupes d'opposition syriens aux États-Unis. Alors que ses objectifs semblent, à première vue, se concentrer sur questions humanitaires et quête de responsabilité, la réalité est bien plus compliquée.

Le HR 3202 n’est pas le premier, ni le dernier, projet de loi de sanctions visant la Syrie. La guerre économique que les États-Unis mènent contre la Syrie a commencé bien avant qu’un vendeur de bananes tunisien ne s’auto-immole, déclenchant ce qui serait devenu le Printemps arabe. En 1973, alors que la guerre d’Octobre faisait rage, Henry Kissinger perfectionnait sa diplomatie de navette dans l’espoir de briser l’épine qu’était l’ancien président syrien Hafez Al Assad. Kissinger a tout essayé pour amener le président syrien de l’époque à abandonner la lutte militaire et la résistance aux alliances qu’il menait contre la présence américaine au Moyen-Orient, en particulier contre Israël. Après avoir échoué à convaincre la Syrie d'Assad de soutenir le Hezbollah, le Jihad palestinien, le Hamas et d'autres groupes de résistance, et une fois que la position de la Syrie a été affaiblie par la signature égyptienne des accords de Camp David en 1978, la colère du Département d'État et du Trésor américain s'est abattue sur le République arabe. Le nom de la Syrie figurait en tête de la première liste des « États parrains du terrorisme » (SST) en 1979, aux côtés de l’Irak, de la Libye et du Yémen du Sud. Aujourd’hui, la Syrie reste le seul membre inaugural encore sur la liste, partageant la vedette avec les pays nouvellement ajoutés : Cuba, l’Iran et la Corée du Nord.

Quant à la normalisation, même si le projet de loi prétend imposer uniquement une politique américaine de rejet total de la normalisation avec le gouvernement syrien, en réalité, le Le projet de loi énumère plusieurs mesures qui menaceraient toute une liste d'autres pays souhaitant rétablir leurs relations diplomatiques avec la Syrie. Le projet de loi appelle le secrétaire d'État à soumettre un rapport annuel au Congrès détaillant une « stratégie pour décrire et contrer les actions prises ou planifiées par des gouvernements étrangers pour normaliser, s'engager ou améliorer les liens politiques, diplomatiques ou économiques avec le régime dirigé par ». Bachar al-Assad en Syrie. » Ce rapport annuel doit également inclure "une liste complète des réunions diplomatiques au niveau des ambassadeurs ou au-dessus, entre le régime syrien et tout représentant des gouvernements" mentionnés. Le rapport doit également inclure une liste de toute transaction de 500 000 $ ou plus entre toute « personne étrangère située en Turquie, aux Émirats arabes unis, en Égypte, en Jordanie, en Irak, à Oman, à Bahreïn, au Koweït, au Royaume d'Arabie saoudite, en Tunisie, en Algérie, Maroc, Libye ou Liban" et tout "bénéficiaire dans n'importe quelle région de Syrie contrôlée par le régime d'Assad".

Au cours des 45 dernières années, depuis que la Syrie est inscrite sur la liste du SST, les sanctions n'ont jamais cessé. Vous trouverez ci-dessous une liste résumée de toutes les sanctions qui ont été progressivement imposées à la Syrie et à son peuple :

Une fois que les soulèvements du Printemps arabe ont atteint la Syrie, les sanctions se sont transformées en une inondation, et une multitude de projets de loi et de décrets ont imposé une série de sanctions contre une multitude d’industries en Syrie, le tout culminant avec la loi César sur la protection civile de 2019. Aujourd’hui, la Syrie est le pays le plus lourdement sanctionné par habitant au monde. Troisième derrière la Russie (après la guerre d’Ukraine) et l’Iran. La Syrie, cependant, est beaucoup plus petite que le vainqueur et le salutateur des sanctions américaines et est dans une situation économique bien pire, donc désespérément liée à l’économie internationale d’import-export pour sa survie et plus vulnérable aux dommages des sanctions.

Qui est responsable de la tradition des sanctions ?

Bien que le HR 3202 ne soit pas le premier projet de loi sanctionnant la Syrie, il partage un élément crucial avec tous ses prédécesseurs qui ont ciblé la Syrie au cours du dernier demi-siècle : le lobby israélien. Le projet de loi de 1979 qui a présenté à la Syrie la cruelle réalité des sanctions était une réponse directe au rôle de la Syrie dans la guerre de libération d'octobre menée contre Israël et au soutien indéfectible de la Syrie à la résistance palestinienne. La loi SALSRA de 2003 et la loi César sur la protection civile de 2019 – respectivement le deuxième et le premier projet de loi sur les sanctions les plus sévères imposées à la Syrie – ont toutes deux été rédigées par Eliot Engels, un ancien membre du Congrès démocrate du Bronx. Engels, un démocrate de New York accusé de fraude fiscale, est l’un des principaux bénéficiaires de l’argent du Comité d’action politique américain sur Israël (AIPAC) au Congrès, avec un total de 1 847 342 dollars collectés auprès du PAC sioniste.