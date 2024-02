Les États-Unis admettent que les frappes contre le Yémen en mer Rouge sont inefficaces : CNN

Article originel : US admits strikes against Yemen in Red Sea are ineffective: CNN

Al Mayadeen, 24.02.24

CNN, citant des responsables au fait de la situation, rapporte que la fréquence et l'intensité des frappes contre le Yémen, en réponse au ciblage de navires occidentaux en mer Rouge en soutien à Gaza, ne donnent pas les résultats escomptés selon les objectifs des États-Unis...

