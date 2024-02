Huit façons flagrantes pour le gouvernement pakistanais soutenu par les États-Unis de saboter les élections (The Intercept)

Huit façons flagrantes pour le gouvernement pakistanais soutenu par les États-Unis de saboter les élections

Article originel : 8 Flagrant Ways the U.S-Backed Government in Pakistan Is Subverting the Election

Par Ryan Grim

The Intercept, 7.02.24 Le gouvernement pakistanais, soutenu par l'armée, s'est donné beaucoup de mal pour compromettre les chances du parti d'opposition de remporter les élections.

Des résidents pakistanais marchent sous des drapeaux représentant des candidats de différents partis politiques avant les prochaines élections générales à Lahore, au Pakistan, le 7 février 2024. Photo : Rebecca Conway/Getty Images

Alors que le Pakistan s'apprête à désigner son prochain gouvernement à l'occasion des élections générales de jeudi, les craintes d'irrégularités électorales s'intensifient. De plus en plus d'éléments indiquent une manipulation des élections et une ingérence politique de la part de l'armée pakistanaise. Le Pakistan était censé organiser des élections l'année dernière. La constitution du pays prévoit des mandats de cinq ans pour les assemblées nationale et provinciales, ainsi que pour le poste de premier ministre. Lorsque le gouvernement de l'ancien premier ministre Imran Khan a été renversé par un coup d'État parlementaire soutenu par l'armée pakistanaise et le département d'État étatsunien en 2022, il n'en était qu'à sa quatrième année. Depuis lors, l'armée pakistanaise gouverne dans l'ombre, tentant de retarder les inévitables élections tout en s'assurant que le très populaire Khan et son parti, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), ne reviennent pas au pouvoir... Lire la suite