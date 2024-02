L'agence alimentaire de l'ONU a reçu des rapports faisant état de personnes mourant de faim dans le cadre du conflit au Soudan (Washington Post)

L'agence alimentaire de l'ONU a reçu des rapports faisant état de personnes mourant de faim dans le cadre du conflit au Soudan.

Article originel : UN food agency says it has reports of people dying from starvation amid the conflict in Sudan

Par Jack Jeffery

Washington Post 02.02.24





LE CAIRE - L'agence alimentaire de l'ONU a déclaré vendredi qu'elle avait reçu des rapports faisant état de personnes mourant de faim au Soudan, où les combats entre généraux rivaux entravent la distribution de l'aide et des vivres aux personnes les plus affamées.



Les dix mois d'affrontements entre l'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah Burhan, et les Forces de soutien rapide, un puissant groupe paramilitaire commandé par le général Mohammed Hamdan Dagalo, ont décimé de vastes étendues de ce pays du nord-est de l'Afrique.

Le conflit a éclaté en avril dernier dans la capitale, Khartoum, et s'est rapidement étendu à d'autres régions du pays, après des mois de tensions larvées entre les deux forces.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a déclaré que quelque 18 millions de personnes au Soudan sont actuellement confrontées à une faim aiguë, les plus désespérées étant piégées derrière les lignes de front du conflit...

