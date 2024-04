La guerre au Soudan alimentée par les armes d’acteurs étrangers en violation des sanctions selon l'ONU (Africa News)

La guerre au Soudan alimentée par les armes d’acteurs étrangers en violation des sanctions selon l'ONU

Article originel : Sudan war fuelled by weapons from foreign actors in violation of sanctions - UN

Africa News, 20.04.24

La sous-secrétaire générale des Nations Unies aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, Rosemary Anne DiCarlo, a informé le Conseil de sécurité de la situation au Soudan vendredi (19 avril).

La guerre au Soudan a déclenché « une crise aux proportions épiques » alimentée par les armes de partisans étrangers qui continuent de faire fi des sanctions de l’ONU, a ajouté DiCarlo.

« Si les parties ont pu soutenir leur confrontation, c’est en grande partie grâce au soutien matériel qu’elles reçoivent de l’extérieur du Soudan », a-t-elle déclaré.

"Ces acteurs extérieurs continuent de faire fi du régime de sanctions imposé par le Conseil pour soutenir un règlement politique, alimentant ainsi le conflit. C’est illégal, c’est immoral et cela doit cesser. »

Le régime de sanctions imposé au Soudan par la résolution 1591 mentionne les parties au conflit au Darfour qui a éclaté au début des années 2000. Il comprend un embargo sur les armes et les munitions ainsi que le gel des biens.

Mohamed Ibn Chambas, président du groupe d’experts de l’Union africaine sur le Soudan et haut représentant pour son initiative Silence the Guns in Africa, a déclaré que l’ingérence extérieure « est un facteur majeur qui aggrave les efforts déployés pour négocier un cessez-le-feu et pour arrêter la guerre »...

Lire la suite