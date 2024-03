[Vidéos] L’affaire Brigitte Macron est-elle en train de dépasser les frontières ? (Nexus)

L’affaire Brigitte Macron est-elle en train de dépasser les frontières ?

Nexus, 14 mars 2024 ---

Note de SLT : A la fin de l'article de Nexus, des articles du Monde, du Figaro, de Numerama qui dénoncent une fake news véhiculée par l'extrême-droite française relayée à présent par l'alt-right étatsunienne dans un contexte de tension Macron-Poutine.

Très suivie sur les réseaux sociaux, l’éditorialiste américaine Candace Owens a lâché une bombe médiatique le 11 mars dernier en publiant une vidéo consacrée à l’affaire Brigitte Macron / Jean-Michel Trogneux, qu’elle n’hésite pas à qualifier de « plus grand scandale politique de l’Histoire »

(Image extraite de l’émission de Candace Owens du 11 mars 2024)

◆ Le frère et la sœur ne feraient qu’un Brigitte Macron est-elle un homme devenu femme ? La question agite les réseaux sociaux depuis fin 2021, suite à la diffusion d’une interview accordée le 9 décembre 2021 par une certaine Natacha Rey à la medium et YouTubeuse Amandine Roy (Delphine Jégousse de son vrai nom). Dans cette vidéo, Natacha Rey, qui se dit « journaliste enquêtrice indépendante et auto-didacte », y expose le résultat surprenant de ses trois années d’enquête sur la première dame. Selon elle, Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux, officiellement présenté comme son frère, ne seraient qu’une seule et même personne. Jean-Michel Trogneux aurait entamé une transition de genre vers l’âge de 30 ans pour devenir Brigitte. Un secret jalousement gardé par le couple présidentiel et son entourage.

20211209 [DIVERS] Amandine Roy et Natacha Rey : "J'ai enquêté sur Brigitte Macron" La médium Amandine Roy invite la journaliste Natacha Rey pour évoquer le mystère Brigitte Trogneux Macron

◆ Procédure en cours pour diffamation publique Cette vidéo s’est propagée en quelques semaines sur les réseaux sociaux, provoquant l’ire de la principale concernée. Dès le mois de février 2022, l’épouse du chef de l’État, son frère et ses trois enfants, réagissent à cette « thèse parfaitement farfelue » et engagent une procédure civile contre Natacha Rey et Amandine Roy pour atteinte au respect de la vie privée et au droit à l’image. Le tribunal judiciaire de Paris l’a toutefois annulée en mars 2023, estimant que les faits dénoncés auraient dû être qualifiés de diffamation publique. Une autre procédure au pénal pour diffamation publique a d’ailleurs été engagée en parallèle. Elle est aujourd’hui toujours en cours. ◆ Une thèse confirmée par une seconde enquête Bien que déstabilisants à première vue, les éléments réunis par Natacha Rey ont toutefois été assez solides pour susciter dès 2021 l’intérêt de Xavier Poussard, le directeur de la lettre d’informations confidentielles Faits & Documents, qui avait commencé, à l’époque, à s’intéresser aux zones d’ombre de la première dame. Certains de ces éléments seront repris par la publication, qui mènera de son côté sa propre enquête et consacrera une série d’articles au « Mystère Brigitte Macron », dont le dernier épisode vient de paraître dans le n°528 avec la conclusion suivante : « Cette affirmation est parfaitement fondée : « Brigitte » est en effet née homme sous le nom de Jean-Michel Trogneux. »

◆ La vidéo choc de Candace Owens C’est alors que l’enquête, peu relayée en France voire discréditée, prend une nouvelle ampleur avec la publication le 11 mars dernier d’une vidéo choc de l’éditorialiste américaine Candace Owens. Très proche des milieux conservateurs américains et de Donald Trump, la commentatrice politique a pour particularité d’être très suivie sur les réseaux sociaux : 4,8 millions de followers sur X et 2,98 millions d’abonnés sur YouTube. Une sacrée caisse de résonance ! Dans sa vidéo, elle reprend point par point les arguments de Natacha Rey et de Faits & Documents et se dit convaincue par la thèse qu’ils défendent, soulignant qu’il s’agirait alors du « plus grand scandale politique de l’Histoire ». Rien de moins.

INSANE. This Is The BIGGEST Political Scandal In Human History.

◆ Une utilisation politique de l’affaire ? Cette affaire, jusque-là très franco-française, est donc en train de sortir des frontières hexagonales et de traverser l’Atlantique. Y fera-t-elle du bruit ou fera-t-elle pschitt ? L’avenir le dira. En attendant, on peut s’interroger sur les éventuelles motivations qui ont poussé Candace Owens à s’en emparer. Et pourquoi maintenant ? On sait qu’elle est une proche de Donald Trump, candidat à la future élection présidentielle des États-Unis. On sait aussi que l’ex-président américain est plutôt un allié de Vladimir Poutine. Or, depuis quelques semaines, le président français se montre de plus en plus déterminé à entrer en guerre contre la Russie, ce que de nombreux dirigeants politiques déplorent, en France comme ailleurs. L’affaire Brigitte Macron pourrait-elle être utilisée de manière indirecte par Trump (via Candace Owens) pour faire pression sur lui ? D’autant plus que le candidat à la présidentielle américaine possèderait, selon un article du magazine Rolling Stone datant d’août 2022, un dossier secret sur la vie intime d’Emmanuel Macron.$ ◆ Un scandale qui pourrait être énorme Dans tous les cas, si l’affaire s’ébruite outre-Atlantique, il est possible que de grands médias américains mettent la main dessus et confirment ou non les conclusions de la double enquête menée par Natacha Rey et Faits & Documents. Et si les preuves sont apportées que Brigitte Macron est bien la même personne que Jean-Michel Trogneux, le scandale serait en effet énorme. Non pas du fait de la transition sexuelle en soit, mais du fait du mensonge d’État qui a été soigneusement entretenu autour de cette affaire, avec production de faux documents et de faux témoignages, usurpation d’identité, etc. Article par Alexandra Joutel

Brigitte Macron née Jean-Michel Trogneux est un homme...Emmanuel Macron réagit séchement aux rumeurs EMMANUEL MACRON DÉNONCE LE "MACHISME" TRANSPHOBE VISANT SON ÉPOUSE À l'issue de la cérémonie scellant l'IVG dans la Constitution, le président de la République Emmanuel Macron a vivement condamné les rumeurs transphobes visant son épouse Brigitte, qualifiant ces allégations de "fausses informations" et de "scénarios montés".