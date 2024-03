Macron interpellé à Marseille sur le deux poids deux mesures de son action à Gaza et en Ukraine : "La France n'est pas sur la ligne de l'Afrique du sud"; "On n'a pas les moyens de faire une opération (militaire à Gaza)" (AFP)

Lors de sa visite à Marseille, Macron a été interpellé par un citoyen sur sa politique du deux poids deux mesures en Ukraine et à Gaza, il a déclaré, entre autres, que :



..."La France n'est pas sur la ligne et n'aura pas la ligne de l'Afrique du Sud parce que les termes qui ont été employés, les actions de justice internationale ne correspondent pas non plus à la vérité sur le terrain", a justifié M. Macron. "On n'a pas les moyens de faire une opération (militaire à Gaza)", a-t-il souligné en assurant "faire tout" pour empêcher une opération israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza...

AFP, 19.03.24, Macron interpellé à Marseille sur l'action de la France à Gaza