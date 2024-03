J165. Rapport sur la situation en Palestine. L’Autorité palestinienne avertit qu’Israël a lancé une offensive sur Rafah/ Israël devrait laisser le chef de l'Unrwa entrer à Gaza, dit Washington/ L’armée yéménite a attaqué la ville d’Eilat avec plusieurs missiles/ Des colons vandalisent le siège de l'Unrwa à Jerusalem (Vidéo)

« Opération Al-Aqsa Flood » Jour 165 : Les attaques israéliennes sur Rafah et l’invasion de l’hôpital al-Shifa entament leur deuxième journée

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 165: Israeli attacks escalate on Rafah, al-Shifa Hospital invasion enters second day

Mondoweiss.net, 19.03.24





Après une nuit de bombardement intense, l’AP avertit que l’offensive israélienne de Rafah a commencé. Pendant ce temps, l’invasion de l’hôpital al-Shifa se poursuit; toute communication avec le personnel médical piégé à l’intérieur de l’hôpital est silencieuse depuis lundi soir.

Nombre de victimes

Plus de 31.819 tués* et au moins 73.934 blessés dans la bande de Gaza

Plus de 435 Palestiniens tués en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est.**

Israël révise son estimation du nombre de morts du 7 octobre de 1400 à 1147.

594 soldats israéliens tués depuis le 7 octobre et au moins 3 221 blessés. ***

*Le ministère de la Santé de Gaza a confirmé ce chiffre sur la chaîne Telegram. Certains groupes de défense des droits humains ont estimé le nombre de morts à plus de 40000 en comptant les personnes présumées mortes.

** Le nombre de morts en Cisjordanie et à Jérusalem n’est pas mis à jour régulièrement. Selon le ministère de la Santé de l’Autorité Palestinienne le 17 mars, il s’agit du dernier chiffre.

*** Ce chiffre est publié par l’armée israélienne, montrant les soldats dont les noms « ont été autorisés à être publiés ».

Principaux développements

L’Autorité palestinienne avertit qu’Israël a lancé une offensive sur Rafah sans annonce officielle pour éviter la pression internationale.

Majed Al-Ansari, porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, a déclaré que l’attaque israélienne contre Rafah affectera négativement les pourparlers de cessez-le-feu à Doha.

Ansari dit « qu’il est encore trop tôt pour parler de toute avancée dans les négociations » entre Israël et le Hamas, mais que les médiateurs restent « optimistes ».

Toutes les communications avec le personnel médical palestinien piégé à l’intérieur de l’hôpital d’al-Shifa sont restées silencieuses lundi soir

Israël arrête le correspondant d’Al-Jazeera Ismail Al-Ghoul à l’hôpital al-Shifa. Selon lui, les forces israéliennes les ont détenus pendant 12 heures, ont détruit la tente des médias et ont saisi des smartphones, des caméras et des ordinateurs portables de journalistes.

Selon le chef de l’OMS, « les hôpitaux ne devraient jamais être des champs de bataille. Nous sommes terriblement préoccupés par la situation à l’hôpital al-Shifa dans le nord de Gaza, qui met en danger les travailleurs de la santé, les patients et les civils. »

Israël bombarde plusieurs maisons sur la rue Al-Jalaa au nord de Gaza, près de l’hôpital al-Shifa, tuant et blessant plusieurs Palestiniens et causant d’immenses dégâts.

Philippe Lazzarini, chef de l’UNRWA, s’est vu interdire l’entrée à Rafah par Israël, tandis que Tel Aviv affirme qu’il n’a pas suivi la « procédure appropriée ».

Lazzarini déclare que sa visite « devait coordonner et améliorer la réponse humanitaire. Cette famine causée par l’homme sous notre surveillance est une tache sur notre humanité collective. »

Des colons israéliens vandalisent le siège de l’UNRWA dans le quartier occupé de Sheikh Jarrah à Jérusalem et apposent des affiches sur la porte principale appelant à sa fermeture.

À Jérusalem, seulement 25000 Palestiniens ont été autorisés par les forces israéliennes à entrer dans la mosquée Al-Aqsa pour effectuer la prière du Ramadan la neuvième nuit.

Ahmed Al-Tibi, membre de la Knesset palestinienne, prévient que la vie de la figure nationale et du dirigeant du Fatah Marwan Al-Barghouti est en danger dans la prison israélienne...

