Ukraine - Le monstre Cookie prend sa retraite

Article originel : Ukraine - Cookie Monster Retires

Moon of Alabama, 05.03.24





Un gros rat quitte le navire.



On pourrait interpréter cela comme l’acceptation de la défaite du département d’État dans la guerre des États-Unis contre la Russie en Ukraine:



On the Retirement of Under Secretary of State for Political Affairs Victoria Nuland ("À propos du départ à la retraite de la sous-secrétaire d’État aux affaires politiques, Victoria Nuland") - Anthony Blinken / Département d’État, 5 mars 2024

Victoria Nuland m’a fait savoir qu’elle a l’intention de démissionner dans les semaines à venir en tant que sous-secrétaire d’État aux Affaires politiques – un rôle dans lequel elle a incarné l’engagement du président Biden à remettre la diplomatie au centre de notre politique étrangère et à revitaliser le le leadership mondial à un moment crucial pour notre pays et le monde.

...

Le leadership de Toria sur l’Ukraine que les diplomates et les étudiants en politique étrangère étudieront pour les années à venir. Ses efforts ont été indispensables pour faire face à l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par Poutine, mobiliser une coalition mondiale pour assurer son échec stratégique et aider l’Ukraine à travailler pour le jour où elle sera en mesure de se tenir debout – démocratiquement, économiquement et militairement.

...

Le président Biden et moi-même avons demandé à notre sous-secrétaire d’État à la gestion, John Bass, d’agir à titre de sous-secrétaire d’État aux affaires politiques jusqu’à ce que le remplacement de Toria soit confirmé.



Victoria Nuland, membre du clan néo-conservateur Kagan, n’a que 62 ans - trop jeune pour prendre régulièrement sa retraite.

On se souviendra d’elle pour avoir distribué des cookies aux manifestants anti-gouvernementaux en Ukraine et pour avoir installé le régime du coup d’État de 2014.

C’est son principal projet au département d’État. Mais le putsch de Maïdan de 2014 qui a transformé l’Ukraine en bélier contre la Russie s’est soldé par un échec total.