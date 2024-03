Une nouvelle révolution haïtienne ? (The Intercept)

Le Premier ministre haïtien, Ariel Henry, a été contraint de démissionner alors que des bandes armées resserrent leur emprise sur la capitale nationale, prennent le contrôle des postes de police, du principal aéroport international et libèrent des milliers de prisonniers. Cette semaine sur Deconstructed, le chercheur et écrivain Jake Johnston, qui a passé plus d’une décennie à faire des reportages sur Haïti, se joint à Ryan Grim pour discuter de la dernière vague de violence qui frappe le pays et des événements qui l’ont conduit. Le nouveau livre de Johnston, « Aid State : Elite Panic, Disaster Capitalism, and the Battle to Control Haiti », explique comment les objectifs des États-Unis et de l’Europe ont continuellement sapé la gouvernance et l’économie du pays. Johnston est également associé de recherche principal au Centre de recherche économique et politique où il dirige Haïti : Relief and Reconstruction Watch.

Ecouter l'audio