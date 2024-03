Le Commandement sud étatsunien admet la possibilité d'envoi de troupes sur le terrain en Haïti (Al MAyadeen)

Le Commandement sud étatsunien admet la possibilité de troupes sur le terrain d’Haïti

Article originel : US Southern Command admits boots on Haiti ground 'possible'

Al Mayadeen, 19.03.24

Selon le général Laura Richardson, chef du commandement du sud des États-Unis, le commandement du sud des États-Unis est "préparé".

Allant à l’encontre des promesses précédentes de ne pas envoyer de troupes sur le terrain en Haïti, le Commandement Sud étatsunien a reconnu mardi que les troupes étatsuniennes pourraient être stationnées dans la nation des Caraïbes.

Selon le général Laura Richardson, chef du Commandement du Sud des États-Unis, « Ils pourraient le faire à la fin de la journée. Nous n’écarterions pas cela à tout moment. »

Richardson s’adressait au Conseil de l’Atlantique, une organisation surnommée "hostile" par la Russie.

Elle a également déclaré que le Commandement du Sud des États-Unis était "préparé" à la demande du Département d’État ou du Pentagone.

Cela intervient alors que le Conseil des affaires étrangères de l’Union européenne a appelé au déploiement de forces de sécurité multinationales en Haïti dans le contexte de l’expansion de son conflit armé, a déclaré lundi Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l’UE...



