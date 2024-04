Des responsables étatsuniens et britanniques nient les crimes d’Israël alors qu’il affame délibérément Gaza (WSWS)

Interrogé lors d’une audition au Sénat mardi sur les accusations de génocide perpétré par Israël à Gaza, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a répondu: «Nous n’en avons pas la preuve». «Nous sommes déterminés à aider Israël à défendre son territoire et son peuple en lui fournissant une assistance en matière de sécurité», a-t-il ajouté. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a confirmé qu’une date avait été fixée pour l’assaut terrestre de Rafah, où vivent plus de 1,5 million de Palestiniens, dont la grande majorité est des réfugiés. Netanyahou a menacé: «Aucune force au monde ne nous arrêtera.» Une invasion de Rafah ferait grimper en flèche le nombre de morts à Gaza. Selon le ministère de la Santé gazaoui, les derniers chiffres quotidiens en date de mardi font état de 153 morts et de 60 blessés, ce qui porte le bilan à 33.360 morts et 75.993 blessés, sans compter les personnes portées disparues. Parmi les morts, on compte 14.500 enfants et 9.560 femmes. Le gouvernement israélien sait que les Palestiniens de Rafah n’ont nulle part où aller. Son ministère de la Défense a cyniquement lancé un appel d’offres pour seulement 40.000 tentes, censées abriter ceux qui devraient fuir, ce qu’un fonctionnaire a confirmé comme faisant partie des préparatifs de l’offensive de Rafah. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, et le secrétaire d’État américain, Anthony Blinken, ont donné une conférence de presse écœurante à Washington pour tenter de dissimuler la multiplication des crimes de guerre.

Le ministre des Affaires étrangères David Cameron s'entretient avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken lors de sa visite à Washington. [Photo by Foreign, Commonwealth & Development Office /Flickr / CC BY-NC-ND 2.0]

Cameron a parlé d’un «plan B» en cas de «conflit» à Rafah, impliquant apparemment de «mettre les bouchées doubles pour acheminer l’aide à Gaza» tout en soutenant «Israël dans son droit légitime à l’autodéfense pour faire face à la menace du Hamas». Il n’a pas manqué d’ajouter que la position du Royaume-Uni sur la poursuite de la fourniture d’armes à Israël – d’une valeur d’environ 42 millions de livres sterling en 2022 – reste «inchangée». Blinken a salué les «premières actions» d’Israël visant à augmenter le flux d’aide dans la bande de Gaza, tout en affirmant que «la balle est dans le camp du Hamas». La réalité post-invasion à laquelle est confrontée Rafah est déjà visible dans le reste de la bande de Gaza. Khan Younis, la prochaine grande ville au nord de Rafah, est un champ de ruines. On estime que 55 pour cent de ses bâtiments sont détruits ou endommagés, selon des experts en cartographie basés aux États-Unis et travaillant à partir d’images satellites. Les frappes aériennes contre les civils se poursuivent quotidiennement. Cinq personnes ont été tuées dans un seul bombardement mardi dans le camp de réfugiés d’al-Maghazi, au centre de Gaza, dont le chef du conseil municipal Hatem Al-Ghamri. La faim pourrait bientôt devenir le plus grand tueur grâce à la stratégie délibérée d’Israël d’affamer les Gazaouis. La moitié de la population de Gaza est confrontée à des niveaux d’insécurité alimentaire «catastrophiques», soit deux fois plus qu’en décembre. Par ailleurs, 38 pour cent des habitants souffrent d’une pénurie «d’urgence» et 12 pour cent d’une pénurie «de crise».