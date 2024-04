Frapper les installations nucléaires de l’Iran est sur la table, déclare un ex-haut responsable du Mossad. L’Iran dit à Israël 'nos mains sont sur la gâchette' et avertit qu’il sait où sont ses sites nucléaires (Sky News)

L’Iran dit à Israël 'nos mains sont sur la gâchette' et avertit qu’il sait où sont ses sites nucléaires - alors que les États-Unis et Israël tiennent des pourparlers sur l’assaut de Rafah

Article originel : Middle East latest: Iran tells Israel 'our hands are on the trigger' and warns it knows where its nuclear sites are - as US and Israel hold talks on Rafah assault

Sky News, 18.04.24

Les États-Unis et Israël discutent d’un éventuel assaut terrestre sur Rafah. Pendant ce temps, l’Iran avertit qu’il pourrait revoir sa doctrine nucléaire, parmi les suggestions qu’Israël pourrait cibler les installations nucléaires dans le pays.



...

Nos mains sont sur la gâchette : l’Iran avertit qu’il sait où se trouvent les sites nucléaires d’Israël

L’Iran pourrait revoir sa doctrine nucléaire, selon un haut responsable des Gardiens de la révolution iranienne, selon l’agence de presse Tasnim.

"Les menaces du régime sioniste contre les installations nucléaires iraniennes permettent de revoir notre doctrine nucléaire et de s’écarter de nos considérations précédentes", a déclaré Ahmad Haghtalab, responsable de la sécurité nucléaire.

"Si le régime sioniste veut prendre des mesures contre nos centres et installations nucléaires, nous allons sûrement et catégoriquement réciproquer avec des missiles avancés contre leurs propres sites nucléaires."

Le commandant a déclaré que les installations nucléaires d’Israël ont été identifiées, ajoutant "nos mains sont sur la gâchette".

Le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a le dernier mot sur le programme nucléaire de Téhéran, que certains soupçonnent à des fins militaires.

Téhéran a toujours maintenu que son programme nucléaire était strictement à des fins pacifiques.

Ces remarques font suite à ce que Zohar Palti, haut responsable de l’ex-Mossad, a déclaré à Sky News que la frappe des installations nucléaires iraniennes était sur la table des options envisagées par Israël pour riposter après l’attaque de samedi...



