Gaza a été plus détruit par Israël que les villes allemandes durant la seconde guerre mondiale selon Borrell

Article originel : Gaza destroyed by 'Israel' more than German cities in WWII: Borrell

AL Mayadeen, 24.04.24

Le chef de l'UE a souligné que 35% de Gaza est maintenant totallement détruit alors qu'il demande à Israël de "respecter le droit international"...

Lire la suite