Israël a détruit l’hôpital al-Shifa pour accélérer l’effondrement social à Gaza (Mondoweiss)

Israël a détruit l’hôpital al-Shifa pour accélérer l’effondrement social à Gaza Article originel : Israel destroyed al-Shifa Hospital to accelerate social collapse in Gaza Mondoweiss, 03.04.24 Israël veut provoquer un effondrement de l’ordre social à Gaza, et il ne peut y parvenir sans effacer ses hôpitaux.

La chute de l’hôpital al-Shifa restera dans les mémoires comme l’un des moments les plus cruciaux de la campagne génocidaire d’Israël à Gaza, et non pour l’anéantissement effréné dont il a fait preuve, mais parce qu’il offrait une fenêtre unique sur la vraie raison pour laquelle Israël a décidé de démanteler systématiquement les hôpitaux de Gaza.

Les hôpitaux de Gaza en temps de guerre ont non seulement servi de lieux de traitement pour les blessés et les malades, mais sont devenus des institutions sociales pivots, abritant un microcosme de tout l’ordre civique de Gaza. Ils sont devenus des plaques tournantes pour les journalistes et les défenseurs des droits humains, ont offert de l’espace aux équipes de défense civile de Gaza pour organiser et coordonner les efforts de sauvetage, sont devenus une base d’opérations pour la police de Gaza, et ont accueilli des dizaines de milliers de réfugiés déplacés qui cherchaient un abri contre les bombardements. Les hôpitaux sont devenus toutes ces choses parce qu’ils étaient les dernières institutions civiles qui étaient censées jouir d’un minimum de protection contre la guerre.

En d’autres termes, ils contenaient tous les attributs de ce qui fait fonctionner une société. Au lieu de démanteler l’infrastructure de résistance de Gaza, un objectif qui reste insaisissable pour l’armée israélienne, l’un des objectifs de guerre d’Israël à Gaza a été de créer un effondrement social...

