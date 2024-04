La commémoration du génocide des Tutsis masque l’offensive guerrière du Rwanda au Congo (Mondafrique)

Le Rwanda commémore à partir de ce dimanche 7 avril le génocide des Tutsi, cent jours d’horreur en 1994 dont l’ombre, trente ans plus tard, plane toujours sur ce pays de l’Afrique des Grands Lacs, malgré un inlassable travail de réconciliation.

Après des années de violentes controverses, une grande partie de la classe politique et médiatique française, à la suite de Nicolas Sarkozy puis d’Emmanuel Macron, s’est livré à une exercice d’autocritique sur le rôle qu’auraient joué l’armée française et le président de l’époque, François Mitterrand, lors de ces massacres effroyables. Ainsi à Kigali en mai 2021, Emmanuel Macron avait admis « les responsabilités de la France » dans le dernier génocide du XXe siècle, deux mois après la remise du rapport Duclert (« La France, le Rwanda et le génocide des Tutsi ») accablant pour les autorités françaises.

Cette année, le président français a diffusé une vidéo dans laquelle il reconnaîtra que la France « aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains » mais qu’elle « n’en a pas eu la volonté ». Cette posture tranchée du président français renforcée par une intense action du lobbying du régime rwandais auprès de boites de communication et de journalistes connus à Paris a provoqué une grogne sévère chez beaucoup de militaires et de diplomates scandalisés par ces mises en cause.

L’instrumentalisation du génocide

Le Président du Rwanda, Paul Kagame, sait admirablement surfer sur cette vague de repentance et instrumentaliser ces jours ci la commémoration du trentième anniversaire du génocide pour avancer ses pions en Afrique, notamment en République démocratique du Congo, où le groupe rebelle M23 à sa solde (voir la photo ci dessus) est en train de semer le trouble et le malheur. « La médiatisation excessive des massacres et du génocide au Rwanda reste nécessaire pour l’actuel régime de Kigali, qui ne souhaite pas voir évoqué ou questionné son rôle dans la guerre qu’il poursuit indéfiniment contre des millions de Congolais sur leur territoire depuis trente ans », note Charles Onana dans son livre' »Holocauste au Congo ».

Et le même expert de poursuivre: « Ainsi, le fait de traiter régulièrement du génocide au Rwanda maintient de facto le travail de nombre de chercheurs et de responsables politiques ou associatifs à l’écart des crimes de masse que les troupes et les milices tutsis du régime de Paul Kagame commettent en RDC. Nul n’est manifestement autorisé à parler librement de ces horreurs puisque le Rwanda de Kagame fut victime d’un génocide »...

