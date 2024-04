Rwanda : « Seul un accès aux fonds documentaires permettra à la justice d’éclaircir l’engagement de la France au côté des génocidaires » (Le Monde)

Un collectif d’associations qui se sont portées partie civile dans des affaires judiciaires concernant le rôle de la France au Rwanda demande, dans une tribune au « Monde », à Emmanuel Macron, trente ans après le génocide, de permettre à la justice de pouvoir accéder aux pièces et documents demandés dans ces procédures.

3 ans après les faits et 3 ans après la remise du "rapport Duclert" qui officialise pourtant les « responsabilités lourdes et accablantes » de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, les procédures judiciaires sont toujours au ralenti, voire au point mort. Dans une lettre ouverte au Président de la République, Survie, la LDH, la FIDH et le CPCR, principales parties civiles dans ces affaires judiciaires concernant l’implication de l’État français, plaident pour que les moyens soient donner aux juges de faire toute la lumière sur la complicité française. (Survie)