Un missile balistique iranien se trouve dans un champ vide dans le district de Soran à Erbil, en Irak, après la frappe de représailles de Téhéran sur Israël, le 14 avril 2024. Jusqu’à la moitié de toutes les armes tirées par l’Iran ont eu des échecs techniques, selon les renseignements étatsuniens. Photo : Stringer/Anadolu via Getty Images

Les forces étatsuniennes ont fait le gros du travail en réponse aux représailles de l’Iran contre son ambassade à Damas.



Les États-Unis ont abattu plus de drones et de missiles qu’Israël l’a fait samedi soir lors de l’attaque de l’Iran, selon The Intercept.

Plus de la moitié des armes iraniennes ont été détruites par des avions et des missiles étatsuniens avant même d’atteindre Israël. En fait, en commandant une opération multinationale de défense aérienne et en brouillant des avions de chasse américains, c’était un triomphe militaire étatsunien.

L’ampleur de l’opération militaire étatsunien n’est pas connue du public étatsunien, mais le Pentagone a coordonné samedi une défense multinationale à l’échelle de la région allant du nord de l’Irak au sud du golfe Persique. Au cours de l’opération, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Jordanie ont abattu la majorité des drones et des missiles iraniens. En fait, l’origine des avions étatsuniens n’a pas été officiellement annoncée, une omission qui a été répétée par les grands médias. En outre, le rôle de l’Arabie saoudite n’est pas clair, à la fois en tant que base pour les États-Unis et en termes de toute action de l’armée saoudienne.

En calculant l’ampleur de l’attaque de l’Iran et le rôle écrasant des États-Unis, des sources militaires des États-Unis affirment que l’estimation préliminaire est que la moitié des armes de l’Iran ont subi des défaillances techniques d’une sorte ou d’une autre...

Lire la suite