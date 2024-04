Les médias israéliens réfutent les allégations de l'armée israélienne concernant les dommages causés par la frappe iranienne (Al Mayadeen)

Les médias israéliens réfutent les allégations de l'armée israélienne concernant les dommages causés par la frappe iranienne Article originel : Israeli media debunk IOF claims about damage from Iran's strike Al Mayadeen, 17.04.24

Le chercheur a déclaré que les forces iraniennes ont lancé des dizaines de missiles de croisière et environ 110 missiles balistiques, notant que l’armée étatsunienne a intercepté au moins six missiles utilisant des destroyers étatsuniens équipés du système de défense antimissile Aegis.

Voici quelques-uns des missiles utilisés par l’Iran lors de ses frappes de représailles contre Israël :

« Kheibar », qui est entré en service en 2022 avec une portée de 1450 km et une ogive de 500 kg ;

« Emad », qui est entré en service en 2016 avec une portée d’environ 2 500 km et une ogive de 750 kg;

"Ghadr-110", une version améliorée du "Shahab 3" avec une portée comprise entre 1800 et 2000 km et une ogive allant de 650 kg à 1000 kg;

et peut-être le "Shahab 3B" avec une portée de 2000 km et une ogive de 700 kg.



Le chercheur a souligné que les Iraniens n’utilisaient pas de missiles plus avancés tels que le "Sejil", avec une portée de 2500 km et une ogive de 1500 kg, ou le "Khorramshahr", un missile avec une portée de 2000 km et une ogive de 1800 kg, et sa version améliorée, le "Khorramshahr 4," qu’ils auraient pu réserver pour des opérations futures.