Un mémo divulgué du New York Times sur Gaza demande aux journalistes d’éviter les mots « génocide », « nettoyage ethnique » et « territoire occupé »

Article originel : Leaked NYT Gaza Memo Tells Journalists to Avoid Words “Genocide,” “Ethnic Cleansing,” and “Occupied Territory”

The Intercept, 18.04.24



Au milieu de la bataille interne sur la couverture de la guerre d’Israël par le New York Times, des rédacteurs en chef ont transmis une série de directives...

Lire la suite