"Pas de vie ici" : l’armée israélienne se retire de l’hôpital al-Shifa de Gaza (Al Jazeera)

"Pas de vie ici" : l’armée israélienne se retire de l’hôpital al-Shifa de Gaza

Article originel : ‘No life here’: Israel’s army withdraws from Gaza’s al-Shifa Hospital

Al Jazeera, 01.04.24

Des témoins disent que des centaines de corps ont été trouvés à l’intérieur du complexe médical d’al-Shifa et à l’extérieur dans les rues environnantes.

Israël a retiré ses forces de l’hôpital al-Shifa de Gaza après une opération de deux semaines, laissant derrière elle des scènes de dévastation.

L’armée israélienne a confirmé le retrait soudain lundi, affirmant avoir terminé l’activité opérationnelle dans la zone de l’hôpital et affirmant avoir tué et capturé de nombreux combattants du Hamas. Des témoins rapportent une vague de morts et de destructions dans le complexe médical, où un grand nombre de Palestiniens déplacés se réfugiaient.



« Les troupes ont achevé une activité opérationnelle précise dans la zone de l’hôpital de Shifa et ont quitté la zone », a déclaré l’armée israélienne.

L’armée a lancé le raid sur le plus grand hôpital de Gaza, dans le nord de la ville, le 18 mars. Il dit qu’il visait les combattants du Hamas qui utilisaient le complexe comme base.

Les forces israéliennes ont fait des déclarations similaires tout au long de la guerre qui a éclaté en octobre, alors qu’elles ont assiégé plusieurs hôpitaux à Gaza. Le Hamas a nié opérer à partir d’al-Shifa ou d’autres établissements de santé.

Al-Shifa, qui a subi un siège précédent en novembre, semble maintenant être en grande partie en ruines...



