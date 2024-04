« Sortez, vous les animaux » : comment s’est déroulé le massacre à l’hôpital al-Shifa (Mondoweiss)

« Sortez, vous les animaux » : comment s’est déroulé le massacre à l’hôpital al-Shifa

Par Tareq S. Hajjaj*, **

Mondoweiss,11.04.24 Lors du massacre à l’hôpital al-Shifa, l’armée israélienne a abattu des patients dans leurs lits et des médecins qui refusaient d’abandonner les malades, séparé les gens en groupes avec des bracelets de couleurs différentes et exécuté des centaines d’employés du gouvernement civil.

Après l’invasion de l’hôpital al-Shifa dans la ville de Gaza, 1er avril 2024. (Photo : Khaled Daoud /APA Images)

Des têtes humaines mangées par des corbeaux, des parties de corps non identifiées et décomposées et des centaines de cadavres entassés et enterrés dans des charniers sont tout ce qui reste des victimes du massacre à l’hôpital al-Shifa. La scène sombre était quelque chose d’un film dystopique, le produit du siège de deux semaines du plus grand hôpital de Gaza qui a abouti à sa destruction totale. Après l’achèvement de la décimation d’al-Shifa, l’armée israélienne a annoncé qu’elle avait été l’une des opérations les plus réussies depuis le début de la guerre, affirmant avoir arrêté des centaines de membres du Hamas et du Jihad islamique palestinien (JIP) dans le complexe médical. Mais la question que personne ne semblait se poser est de savoir comment un si grand nombre de soi-disant « membres » du Hamas et du JIP s’étaient rassemblés à al-Shifa avec la pleine connaissance que l’endroit avait déjà été peigné par l’armée une fois avant et que la ville de Gaza avait été occupée par l’armée depuis. Mondoweiss a contacté de nombreux survivants des événements à al-Shifa. La plupart d’entre eux ont refusé de parler et craignaient d’exposer leur identité. Quelques-uns ont accepté sous couvert d’anonymat, craignant que leurs témoignages ne fassent d’eux des cibles de l’armée israélienne et qu’ils ne soient par la suite tués. À la lumière des témoignages recueillis par Mondoweiss, une image différente émerge de ce qui s’est passé.

Des personnes inspectent les ruines de l’hôpital al-Shifa dans la ville de Gaza, le 1er avril 2024. (Photo : Khaled Daoud /APA Images)

La fuite du renseignement Un jeune homme qui a réussi à échapper à l’hôpital quelques instants avant le début de l’invasion de l’armée a déclaré qu’il y avait effectivement eu des centaines d’employés du Hamas et du Jihad islamique palestinien dans l’hôpital, mais aucun d’entre eux n’était militaire. Ils étaient des travailleurs de la branche civile du gouvernement de Gaza, y compris des équipes de la défense civile, la police, les services de sécurité intérieure, des employés du ministère de l’Intérieur et des employés d’autres branches du gouvernement local. Tous s’étaient rassemblés pour recevoir leurs salaires gouvernementaux à al-Shifa, étant donné que c’était l’un des rares endroits qui étaient censés être relativement à l’abri des combats. « Il y avait une salle dans le bâtiment des chirurgies spécialisées qui servait de bureau pour les branches gouvernementales qui opéraient en surface », a déclaré le jeune homme (ci-après nommé « Z »), faisant référence aux branches civiles du gouvernement du Hamas. Z a également confirmé qu’un certain nombre de membres du JIP qui occupaient des emplois non militaires étaient également là pour recevoir des salaires. « Il y avait un autre bâtiment qui était un bureau pour le mouvement [JIP], et les hommes employés par le mouvement s’y rendaient pour percevoir leurs salaires. » « Il y a longtemps que ces employés ne se sont pas vus », explique Z. « C’est pourquoi ils discutaient tous dans le complexe médical et se rattrapaient. » Selon la façon dont l’armée israélienne a décrit le rassemblement, elle avait obtenu des rapports de renseignement confirmés d’un grand nombre de « terroristes » des deux groupes à l’intérieur d’al-Shifa, et après le raid, elle a annoncé qu’elle avait arrêté 900 « suspects » et confirmé que 500 d’entre eux étaient « terroristes », tout en annonçant qu’il avait tué 200 autres « hommes armés », parmi lesquels « les principaux commandants du Hamas et du Jihad islamique palestinien ».

Z a dit à Mondoweiss qu’il a entendu le bruit des véhicules de l’armée et des chars approchant de l’hôpital quelques minutes avant l’attaque. Lui et son collègue étaient également arrivés à al-Shifa pour recevoir leur salaire.



« Lorsque nous avons entendu les véhicules, j’ai dit à mon collègue que nous devions partir immédiatement, pensant qu’ils pourraient se diriger vers l’hôpital lui-même », a déclaré Z, expliquant que toute personne employée par le gouvernement du Hamas est considérée comme recherchée par Israël. Son collègue n’a pas écouté, croyant que l’armée pourrait envahir une zone voisine à la place. « Il m’a dit qu’ils se dirigeaient probablement vers la zone industrielle. »



Au début, le collègue de Z a refusé de partir, mais comme le bruit des chars approchait, les deux ont décidé de partir immédiatement. Alors qu’ils étaient tous les deux civils sans arrière-plan militaire, ils étaient tous deux membres du mouvement Hamas.



Quelques instants plus tard, l’invasion a commencé. Ils ont vu les chars entourant l’enceinte et l’arrivée de drones quadcopters planant au-dessus de leurs têtes. En un instant, tout al-Shifa fut assiégé à partir de la terre et de l’air.



Un autre survivant qui avait réussi à s’échapper du complexe a déclaré que la majorité des renseignements concernant les personnes rassemblées dans le complexe avaient été transmis à Israël par des informateurs, des collaborateurs et des espions israéliens infiltrés. « La nuit de l’invasion, il y avait deux vendeurs de rue qui étaient toujours assis à l’entrée d’al-Shifa », a déclaré le survivant à Mondoweiss. « L’un d’eux vendait de l’eau et l’autre vendait des conserves. Lorsque l’invasion a eu lieu, les deux marchands se sont révélés être des soldats. Ils ont sorti des armes de poing et sont entrés dans l’hôpital avec d’autres soldats, et ils leur ont dit où aller. Ils étaient là depuis longtemps et savaient où tout se trouvait. » Le complexe médical abritait plusieurs bâtiments, notamment des maternités, des bâtiments spécialisés en chirurgie et des ailes cardiaques. Lorsque les soldats sont entrés dans l’enceinte, tout le monde a reçu l’ordre d’évacuer les bâtiments. Des drones transportant des haut-parleurs diffusent les ordres de l’armée, disant aux gens qu’ils doivent sortir et se rassembler dans la cour. « Les drones n’arrêtaient pas de dire « sortez, vous les animaux », a dit Z à Mondoweiss.

Corps enterré sous les décombres de l’hôpital al-Shifa à Gaza, le 1er avril 2024. (Photo : Khaled Daoud /APA Images)

Exécutions de médecins et de fonctionnaires présumés Lorsque tout le monde a quitté les bâtiments, l’armée a commencé à séparer les foules de personnes en groupes, faisant porter à chaque groupe des bracelets en plastique de couleurs différentes. Les soldats leur ont dit que ces bracelets étaient connectés à un système qui avertit les tireurs d’élite de leurs mouvements. Ils étaient divisés en deux couleurs : le jaune, qui était attaché au personnel hospitalier et à quiconque l’armée considérait comme des civils, et le rouge, qui était donné aux personnes qui ne pouvaient pas se déplacer seules, comme les patients, les blessés, les amputés ou les personnes ayant des membres cassés. L’armée a également rassemblé des personnes soupçonnées d’appartenir au Hamas ou au JIP. Ils n’ont pas reçu de bracelets, mais ont été séparés des blessés et du personnel de l’hôpital, qui ont été envoyés dans un autre bâtiment. Un troisième groupe beaucoup plus important a reçu l’ordre de quitter complètement l’hôpital — des milliers de personnes déplacées qui s’étaient réfugiées dans l’enceinte, en plus de membres du personnel de l’hôpital. Certains membres du personnel, y compris des médecins, ont refusé de partir. Quand ils ont refusé les ordres de l’armée, ils ont été exécutés immédiatement et sans discussion. L’armée a ensuite fait sortir un grand nombre d’hommes du groupe de membres et d’employés présumés du Hamas et du JIP, les rassemblant au centre de la cour. Il a ensuite procédé à leur exécution, l’un après l’autre. Quand le massacre a été fait, les bulldozers de l’armée ont empilé leurs cadavres par dizaines, les traînant à travers le sable et les enterrant.

Comme cela était en cours, d’autres soldats ont pris d’assaut divers bâtiments dans l’enceinte à la recherche de personnes qui avaient refusé d’évacuer lorsque l’ordre initial a été donné. Ils ont tué tous ceux qu’ils ont trouvés, les considérant comme suspects. Certains à l’hôpital ont résisté et ont tenté d’ouvrir le feu, y compris des policiers qui portaient des armes de poing. Ce nombre de personnes était mineur, et leur résistance ne les a pas sauvés — ils ont été tués avec ceux qui n’ont pas résisté. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et filmée par un journaliste de l’hôpital montre une femme médecin, qui s’est identifiée comme Amira al-Safadi, décrivant ce qui s’est passé. « Après le premier jour de l’attaque, qui nous a surpris à 2 heures du matin, l’armée nous a ordonné de ne pas partir lorsqu’elle est entrée », explique M. Safadi. « Puis, le deuxième jour, il nous a donné les bracelets et a souligné que nous devions les porter et que quiconque quittait le bâtiment sans en porter un serait immédiatement tué. »

« Nous avons été envoyés dans quatre bâtiments différents », poursuit-elle, décrivant qu’elle a rejoint un certain nombre d’autres médecins et infirmières avec leurs patients. « Environ 16 patients blessés sont morts parce que nous n’avons pas pu les traiter. » Au moment où l’armée se retira d’al-Shifa, tout le complexe avait été presque décimé, réduit en décombres et en bâtiments incendiés.

Une chambre d’hôpital détruite et bombardée dans l’hôpital al-Shifa au premier plan; un édifice brûlé du complexe de l’hôpital al-Shifa en arrière-plan. Des Palestiniens évaluent les dégâts et fouillent les décombres dans la zone de l’hôpital al-Shifa détruit dans la ville de Gaza le 1er avril 2024. (Khaled Daoud /apaimages)

Un des plus grands massacres de l’histoire palestinienne L’Euro-Med Human Rights Monitor a déclaré que le massacre d’al-Shifa était l’un des plus importants de l’histoire palestinienne, estimant qu’au moins 1500 personnes avaient été tuées, blessées ou portées disparues, « les femmes et les enfants représentant la moitié des victimes ». * L’organisation confirme également qu’au moins 22 patients ont été blessés par balle dans leur lit d’hôpital, tandis que le nombre de personnes déplacées hébergées à l’hôpital qui ont été forcées d’évacuer vers le sud était estimé à 25 000. De plus, 1200 logements à proximité d’al-Shifa ont été détruits. Malgré les affirmations de l’armée sur l’importance stratégique et militaire de l’opération al-Shifa et le nombre de membres présumés du Hamas et du JIP qu’elle avait arrêtés et tués, elle a obscurci le but réel de l’opération, qui devait détruire le système de santé dans le nord de Gaza et aggraver les conditions humanitaires déjà désastreuses. L’ensemble du complexe est maintenant impropre à l’usage. Même la morgue, qui contient d’innombrables corps de ceux qui ont été tués, a été incendiée. L’« opération » d’Israël à al-Shifa a été un succès, et ce succès a été de mettre hors service le plus grand hôpital de Gaza et d’accélérer l’effondrement social dans le nord.

** Tareq S. Hajjaj est le correspondant de Mondoweiss Gaza et membre de l’Union des écrivains palestiniens. Il a étudié la littérature anglaise à l’Université Al-Azhar à Gaza. Il a commencé sa carrière dans le journalisme en 2015 en travaillant comme rédacteur et traducteur pour le journal local, Donia al-Watan. Il a travaillé pour Elbadi, Middle East Eye et Al Monitor. Suivez-le sur Twitter à @Tareqshajjaj.