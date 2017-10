Israël transforme un bus en chambre de torture (Electoronic Intifada)

Israël transforme un bus en chambre de torture Article originel : Israel turns bus into torture chamber Par Shahrazad Odeh Electronic Intifada

Le 27 juillet, la police israélienne a fait une descente dans le complexe d'al-Aqsa vers 22 heures. C'était peu de temps après que les autorités israéliennes eurent retiré les détecteurs de métaux et les caméras qu'elles avaient placés à l'entrée du complexe.

La mosquée al-Asqa de Jérusalem - l'un des sites les plus sacrés de l'islam - a reçu beaucoup d'attention pendant l'été quand Israël a empêché les fidèles palestiniens d'y entrer.

L'un des membres de l'équipe médicale a témoigné qu'un officier de police israélien connu sous le nom de Shlomi "s'est approché de nous et a déclaré à ses troupes : " Ce ne sont pas des ambulanciers paramédicaux, ce sont tous des menteurs, enlevez leurs uniformes et baisez les."

La police a dépouillé le personnel médical de ses uniformes, les a agglutinés avec les fidèles et les a forcés dans un coin, les mains levées en l'air.

La police a ensuite forcé tous les détenus à se rendre sur le terrain. Beaucoup d'entre eux ont été battus par la police avec des gants rembourrés et des matraques.



Enchaîné

Les détenus avaient les mains attachées derrière le dos avec des câbles en plastique. Enchaînés et impuissants, les détenus ont été forcés de s'asseoir à genoux, certains ayant reçu l'ordre de se pencher la tête entre les jambes.

"Ils m'ont pointé du doigt, j'ai marché vers eux, une femme de la police m' a attrapé par les mains, tandis qu'un autre policier m' a frappé par derrière et je suis tombé par terre", a déclaré un détenu.

"Ils m'ont tenu les mains dans le dos et l'un d'eux a sauté au-dessus de moi, m'a marché sur la hanche, m'a tiré les mains vers l'arrière et m'a menotté. Je lui ai dit : "C'est très serré, je ne suis qu'un humain." L'officier a déclaré : "C'est serré?" et a resserré les poignets en plastique jusqu'à ce que je saigne."

Les détenus ont été divisés en deux groupes et forcés de sortir pieds nus de la mosquée pour se rendre à la porte marocaine - une entrée de la vieille ville de Jérusalem.

Certains ont été forcés de marcher la tête tournée vers le bas; d'autres ont été forcés de s'incliner à un angle de 90 degrés tout en marchant. À la porte, certains ont été forcés de se mettre à nouveau à genoux, tandis que d'autres ont été soumis à une fouille corporelle complète.

Tout cela s'est déroulé alors que des spectateurs israéliens se moquaient, filmaient et photographiaient les détenus.