Pékin et Moscou ont travaillé à affaiblir les sanctions contre la Corée du Nord. La Chine déclare qu'elle ne permettra jamais la guerre sur la péninsule coréenne. (Bloomberg)

En soutenant une version édulcorée des sanctions contre la Corée du Nord, la Chine et la Russie ont lancé un avertissement sévère pour les États-Unis: N'essayez pas de renverser le régime de Kim Jong Un.

Les mesures adoptées lundi au Conseil de sécurité des Nations unies ont notamment consisté à réduire les importations de produits pétroliers raffinés, à interdire les exportations de textiles et à renforcer les inspections des cargos soupçonnés d'avoir des matières illégales. L'envoyée étatsunienne Nikki Haley les a qualifiés de " mesures les plus sévères jamais imposées à la Corée du Nord ", bien qu'elles aient fini par abandonner les demandes d'embargo pétrolier et de gel des actifs de Kim Jong Un.

Plus inquiétant pour la Chine et la Russie, Haley a fait remarquer que les États-Unis agiraient seuls si le régime de Kim n'arrêtait pas de tester les missiles et les bombes. Les représentants des Nations Unies des deux pays ont réitéré lundi ce qu'ils ont appelé "les quatre non": pas de changement de régime, pas d'effondrement du régime, pas de réunification accélérée ou de déploiement militaire au nord du 38e parallèle qui divise la péninsule coréenne.

"La partie chinoise ne permettra jamais un conflit ou une guerre sur la péninsule", a déclaré mardi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Geng Shuang dans un communiqué.

Les commentaires formulés à la suite des sanctions signalaient que la Chine et la Russie sont prêtes à aller aussi loin que cela est possible en faisant pression sur Kim Jong Um pour qu'il abandonne ses tentatives d'obtenir la capacité de frapper les États-Unis avec une arme nucléaire. Les deux pays ont appelé au dialogue, ce à quoi le président Donald Trump a résisté.

La Chine et la Russie réalisent que leurs efforts conjugués "fonctionnent mieux que l'action individuelle", a déclaré Wang Xinsheng, professeur d'histoire à l'Université de Pékin. "Tous deux s'opposent à ce que la Corée du Nord devienne un véritable État nucléaire, et tous deux pensent qu'une action parallèle des États-Unis est nécessaire pour modifier la situation."

La Chine et la Russie - les plus grands parrains économiques de la Corée du Nord - partagent tous deux l'opinion selon laquelle la Corée du Nord ne renoncera pas à ses armes nucléaires sans garanties de sécurité, et elles ne voient pas l'intérêt de fomenter une crise à leurs frontières qui profiterait aux objectifs stratégiques étatsuniens. En même temps, ils ne veulent pas que Kim Jong Um provoque les États-Unis dans une action qui pourrait déstabiliser la région.

"Les sanctions, quelles qu'elles soient, sont inutiles et inefficaces", a déclaré le président russe Vladimir Poutine aux journalistes lors d'un sommet à Xiamen, en Chine. "Ils mangeront de l'herbe, mais ils n'abandonneront leur programme que s'ils se sentent en sécurité."

La Russie et la Chine ont été mises à l'écart lors d'une audition de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants mardi sur le financement du programme nucléaire nord-coréen. Le président républicain Ed Royce a déclaré que les États-Unis devraient cibler les banques chinoises, y compris Agricultural Bank of China Ltd. et China Merchants Bank Co. Le secrétaire adjoint au Trésor Marshall Billingslea a déclaré à la commission que les représentants des banques nord-coréennes "opèrent en Russie au mépris flagrant des résolutions adoptées par la Russie à l'ONU".