Un « vérificateur des faits » ukrainien arrêté pour agression contre un collaborateur de Grayzone Article originel : Top Ukrainian ‘fact-checker’ arrested for assault on Grayzone contributor The GrayZone, 26.04.24

Marko Suprun, un influent « vérificateur de faits » ukrainien financé par l’OTAN et ayant des liens étroits avec des militants nazis, a été arrêté par la police à Washington, DC, après avoir agressé un collaborateur de The Grayzone lors d’un événement organisé par un groupe de réflexion néo-con Beltway.

L’animateur canado-ukrainien d’une organisation soi-disant « anti-disinformation » — qui reçoit des milliers de dollars des gouvernements étatsunien et britannique et travaille avec Facebook pour censurer le contenu — a été arrêté au Capitole la semaine dernière après avoir agressé un contributeur de The Grayzone.

Le 16 avril, Marko Suprun, qui présente une émission en anglais pour le groupe StopFake.org, et dont l’épouse a été ministre de la Santé par intérim de l’Ukraine, a été accusé d’agression simple après avoir étranglé, bousculé et piétiné Moss Robeson, contributeur de The Grayzone. L’incident s’est produit lors d’un événement anti-russe organisé par la Fondation néoconservatrice Jamestown, intitulé « La rupture et la politique occidentale de la Russie ». Robeson était pleinement accrédité et autorisé par les organisateurs à participer à la discussion...

Lire la suite