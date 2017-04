L’initiative commune des présidents de la Guinée, du Mali, du Niger et du Burkina Faso pour la mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo est une pierre de plus lancée dans le jardin de Fatou Bensouda, procureur auprès de la Cour pénale internationale, et de son fameux « plan commun ».

Si l’on en croit Bensouda, Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé et d’autres avaient pour objectif de massacrer un maximum de Nordistes ivoiriens et de ressortissants des pays voisins.

Or ce sont les présidents démocratiquement élus des pays voisins qui ont le plus de ressortissants en Côte d’Ivoire qui plaident pour le « monstre » Gbagbo. Imagine-t-on Golda Meir prendre la défense d’Hitler ? N’insistez pas, ça ne tient pas.