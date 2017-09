À Paris, un colloque sur la médiation africaine en Libye tourne au meeting pro-Kadhafi (JAI)

Lors d'un événement organisé à Paris pour poser la question cruciale de l'avenir de la Libye, des invités passionnés ont vertement hué l'ancien président français Nicolas Sarkozy et salué la mémoire de l'ancien dirigeant libyen, Mouammar Kadhafi.

Ce 26 septembre à Paris avait lieu un colloque intitulé « L’Union africaine, un avenir pour la paix en Libye ? », organisé par l’Institut prospective et sécurité en Europe (IPSE) et l’Institut Robert Schuman. Ce dernier est présidé par Yamina Benguigui, ex-ministre française déléguée chargée de la Francophonie. Elle est aussi vice-présidente de la fondation Énergies pour l’Afrique, présidée par Jean-Louis Borloo et s’est petit à petit rapprochée du président congolais Denis Sassou-Nguesso. Ce dernier préside aussi au comité de haut niveau de l’Union Africaine (UA) sur la Libye. Rien d’étonnant donc à ce que durant la soirée, à laquelle plus d’une centaine de personnes avaient répondu présent, plusieurs intervenants aient plaidé pour un rôle accru de l’UA dans la résolution de la crise libyenne...



