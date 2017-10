Pétition. Norman G. Finkelstein doit être libre ! (Change.org)

Le Dr Norman G. Finkelstein a subi une grave injustice et continue d'être en grand danger.

Pourquoi ? Parce qu'il a une fois de plus confronté--et exposé--certaines personnes qui s'attaquent aux faibles et aux vulnérables.

Pour avoir œuvré en faveur d'une paix juste au Moyen-Orient, Finkelstein a perdu son poste universitaire.

Aujourd'hui, pour avoir défendu un ancien étudiant dans le besoin, il a été victime de brutalités policières et risque jusqu' à deux ans de prison.

Nous, soussignés, cherchons à le protéger de ce châtiment injuste, celui qui est un homme de grand courage et d'une grande intégrité.

Il se bat peut-être pour la vérité et la justice dans un autre domaine cette fois-ci, mais nous sommes ici pour le soutenir.

Ayant été témoin de l'injustice flagrante subie par le Dr Rudolph Baldeo aux mains de deux avocats sans scrupules, Finkelstein a commencé à dénoncer publiquement leurs tactiques utilisées pour terroriser, rabaisser, calomnier, faire faillite et voler son ami.

Cette parodie de justice a eu lieu à Long Island.

Peu de temps après, la police de Long Island s'en est prise à Finkelstein, à Brooklyn, où il habite.

Ils l'ont enlevé en pleine nuit de son appartement, l'ont brutalisé et l'ont jeté en prison.



Finkelstein est actuellement en liberté sous caution, mais doit retourner devant un tribunal pénal le vendredi 3 novembre 2017.

Si ces avocats peu scrupuleux obtiennent gain de cause, il sera à tout le moins emprisonné pour des accusations frivoles et fallacieuses, comme l'envoi d'un courriel d'information aux avocats.

Mais Finkelstein a été victime de brutalités policières et menacé d'une longue peine de prison pour une seule raison :

Il a eu l'audace de montrer au monde entier comment deux avocats opèrent.



Nous, les soussignés, exigeons la fin de l'agression physique, psychologique et "légale" contre le Dr Finkelstein.

Qu'il n'y ait plus d'enlèvements à la maison ni de brutalité ni d'anarchie, nous voulons la justice.

Toutes les charges doivent être abandonnées, et Finkelstein doit être libéré !

Finkelstein, un érudit de renommée mondiale, a consacré toute sa vie d'adulte à faire du monde un endroit meilleur---juste voir les éloges élogieux pour son opus, Gaza: An Inquest into its Martyrdom, à venir de l'University of California Press.

Le Dr Baldeo a consacré sa vie à la guérison. Il est devenu pédiatre aux États-Unis et a participé à de nombreuses missions humanitaires dans le monde.

"La différence entre vous et moi," disait un jour le Dr Baldeo aux avocats qui s'en prennent à lui,"c'est que je sauve des vies, vous les ruinez."

Alors que Finkelstein et le Dr Baldeo méritent notre admiration pour leur service à l'humanité, les avocats qui cherchent à pervertir le cours de la justice (et à se faire de l'argent) méritent notre mépris.

Nous, soussignés, exigeons que le juge qui décidera du sort du Dr Finkelstein le 3 novembre prochain, le prononce homme libre puisqu'il n'a commis aucun crime.

Le procureur doit enquêter sur l'abus des droits du Dr Finkelstein, tenir tous les malfaiteurs responsables et mettre en place des mesures de protection pour prévenir d'autres abus.

Le juge en chef de l'État de New York doit veiller à ce que justice soit faite.



Les éminents premiers signataires de cette pétition sont:

Charles Glass, Sara Roy, Mihalis Yannakakis, Alice Walker, Khaled Abou El Fadl & Grace Song, Lee Swanson, Alfred de Zayas et Mouin Rabbani.