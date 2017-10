Selon un reportage diffusé sur France 2, Boulin a été tué par la Françafrique; un témoin dit avoir détruit les archives de Boulin sur ordre du SAC et s'être fait tabasser (Vidéos)

Alors qu'un reportage réalisé par Benoît Collombat diffusé sur Envoyé spécial met directement en cause les réseaux de la Françafrique au plus haut niveau de l'Etat français dans l'assassinat du ministre Robert Boulin le 30 octobre 1979, un témoin de l'affaire révèle avoir détruit les dossiers confidentiels de Boulin juste après sa mort à la demande du SAC. Il déclare qu'il a été tabassé en 2003 pour l'avoir révélé lors d'une interview.



Selon l'enquête du journaliste Benoît Collombat, Boulin aurait été assassiné par l'Etat français et ses réseaux françafricains car il s'apprêtait à révéler les affaires de financement occultes des partis politiques français et éminemment du RPR par les dictateurs installés par Paris dans les "ex"-colonie notamment Omar Bongo au Gabon ainsi que l'affaire Elf avec ses caisses occultes et ses trafics en Afrique. Affaires qui seront révélées 25 ans plus tard.



"Robert Boulin était devenu l’homme à abattre – celui qui en savait trop ? – dans un contexte politique tendu. Passé notamment par les ministères stratégiques du budget et des finances, l’homme était au courant des financements plus ou moins licites des partis politiques. « Envoyé Spécial » revient à ce propos sur les affaires de corruption liées à de gros contrats de la Françafrique sur le nucléaire, l’armement ou encore le pétrole. Robert Boulin devait avoir eu connaissance de cet argent sale. Il aurait même, dit-on, conservé des dossiers à propos de ces contrats ; dossiers restés bien évidemment introuvables." ( Le Monde Affaire Boulin : l’histoire d’un crime maquillé en suicide).





Rediffusion du reportage sur TV5 monde le 27.10.17 à 23h50 !