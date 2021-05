Selon sa famille, la présentatrice de la BBC Radio Newcastle, Lisa Shaw, est morte à l'âge de 44 ans après avoir souffert de caillots sanguins suite à l'injection du vaccin d'AstraZeneca contre la Covid (Daily Mail)

Lisa Shaw, présentatrice de la BBC Radio Newcastle, est décédée à l'âge de 44 ans après avoir souffert de caillots sanguins suite au vaccin anti-Covid d'AstraZeneca, révèle sa famille.

Article originel : BBC Radio Newcastle presenter Lisa Shaw died aged 44 after suffering blood clots following Covid AstraZeneca jab, her family reveal

Daily Mail, 28.05.21