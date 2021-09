Comment la campagne de vaccination étatsunienne en est venue à dépendre d'une armée de consultants ? (Washington Post)

Comment la campagne de vaccination étatsunienne en est venue à dépendre d'une armée de consultants ?

Par Isaac Stanley-Becker

Washington Post







Les entrepreneurs privés ont coûté des millions aux contribuables tout en obtenant peu de résultats clairs et en masquant les faiblesses du système de santé publique du pays.

Lorsque Gavin Newsom a confié au secteur privé des éléments clés du déploiement des vaccins en Californie pendant les jours les plus sombres de la pandémie l'hiver dernier, le gouverneur démocrate a promis que les changements bénéficieraient aux plus vulnérables.

La raison "numéro un" pour laquelle il a confié les rênes à Blue Shield of California, une compagnie d'assurance santé basée à Oakland, était "l'équité", c'est-à-dire la distribution des doses de vaccin aux personnes les plus exposées, dont beaucoup appartiennent à des communautés de couleur, a-t-il déclaré en février.

Mais le contrat de 15 millions de dollars conclu avec Blue Shield, auquel s'ajoutent 13 millions de dollars pour McKinsey, n'a pas tenu cette promesse, selon des responsables de l'État et du comté, ainsi que des experts en santé publique.

"L'équité est un slogan utile, mais le travail était soit inexistant, soit complètement opaque", a déclaré Kim Rhoads, défenseur de la santé et médecin chercheur à l'Université de Californie à San Francisco. Selon les données de l'État, environ 45 % des résidents noirs et latinos éligibles sont entièrement vaccinés en Californie, contre près de 60 % de la population blanche éligible. "Les chiffres parlent d'eux-mêmes", a déclaré Rhoads...

