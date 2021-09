Des milliers de personnes de plus que d'habitude meurent ... mais ce n'est pas à cause de la Covid (The Telegraph)

Des milliers de personnes de plus que d'habitude meurent ... mais ce n'est pas à cause de la Covid

Article originel : Thousands more people than usual are dying… but it’s not from Covid

Par Sarah Knapton

The Telegraph, 24.09.21

Près de 18 mois de traitements retardés, moins de consultations et un manque d'immunité pourraient commencer à faire sentir leurs effets.





L'entrée de l'un des cinq services de Covid-19 à l'hôpital de Whiston, dans le Merseyside.

Selon les médecins, les retards causés par la pandémie ont entraîné une augmentation du nombre d'urgences non liées au virus de la Covid qui arrivent dans les hôpitaux.

Alors que l'attention reste fixée sur la Covid-19, une deuxième crise sanitaire émerge discrètement en Grande-Bretagne. Depuis le début du mois de juillet, des milliers de décès supplémentaires n'ayant pas été causés par le coronavirus ont été enregistrés.

Selon les experts de la santé, cette situation est tout à fait inhabituelle pour l'été. Bien que l'on s'attende à une surmortalité pendant les mois d'hiver, lorsque le froid et les infections saisonnières se combinent pour mettre la pression sur le NHS, l'été connaît généralement une accalmie.

Cette année est une exception inquiétante.

Selon l'Office for National Statistics (ONS), depuis le 2 juillet, il y a eu 9 619 décès en excès en Angleterre et au Pays de Galles, dont 48 % (4 635) n'ont pas été causés par la Covid-19.

Donc, si toutes ces personnes supplémentaires ne meurent pas du coronavirus, qu'est-ce qui les tue ?

Les données de Public Health England (PHE) montrent qu'au cours de cette période, 2 103 décès supplémentaires ont été enregistrés pour des cardiopathies ischémiques, 1 552 pour des insuffisances cardiaques, ainsi que 760 décès supplémentaires pour des maladies cérébro-vasculaires telles que les accidents vasculaires cérébraux et les anévrysmes, et 3 915 pour d'autres maladies circulatoires.

Les infections respiratoires aiguës et chroniques sont également en hausse, avec 3 416 mentions supplémentaires sur les certificats de décès depuis le début du mois de juillet, tandis que 1 234 décès supplémentaires sont dus à des maladies du système urinaire, 324 à des cirrhoses et des maladies du foie et 1 905 à des diabètes.

Il est alarmant de constater que nombre de ces pathologies ont connu les plus fortes baisses de diagnostic en 2020, alors que le NHS s'efforçait de faire face à la pandémie.

Un rapport publié la semaine dernière par le gouvernement détaillant les impacts directs et indirects de la pandémie sur la santé a indiqué qu'il y avait environ 23 millions de consultations de généralistes en moins - en personne et en ligne - en 2020 par rapport à 2019...



Lire la suite