"Erreur tragique" : Les États-Unis admettent avoir tué 10 civils, dont 7 enfants, dans une attaque de drone à Kaboul (Yahoo News)

Erreur tragique" : Les États-Unis admettent avoir tué 10 civils, dont 7 enfants, dans une attaque de drone à Kaboul.

Article originel : 'Tragic mistake': U.S. admits killing 10 civilians, including 7 children, in Kabul drone strike

Par Dylan Stableford et Christopher Wilson

Yahoo News, 17.09.21

17 septembre 2021 -- "Information Clearing House" - "Yahoo News" - Qualifiant d'"erreur tragique", le ministère américain de la Défense a admis vendredi avoir tué 10 personnes, dont sept enfants, lors d'une frappe de drone qui a visé à tort un travailleur d'un groupe d'aide en Afghanistan à la fin du mois dernier.

"Je présente mes profondes condoléances à la famille et aux amis de ceux qui ont été tués", a déclaré le général Kenneth F. McKenzie Jr. du Commandement central américain lors d'un point de presse au Pentagone vendredi après-midi. "C'était une erreur et je présente mes sincères excuses".

McKenzie a ajouté que les États-Unis étudiaient la possibilité de verser des indemnités aux familles des victimes.

La frappe de drone du 29 août est intervenue en réponse à un attentat à la bombe perpétré quelques jours plus tôt à l'aéroport de Kaboul, qui a tué 13 membres des services américains alors que les évacuations se poursuivaient dans les derniers jours du retrait des États-Unis du pays.

Un missile Hellfire lancé par le drone américain a tué 10 personnes dans un quartier de Kaboul. Les autorités ont déclaré qu'elles visaient un terroriste de l'ISIS-K qui prévoyait d'utiliser une voiture bourrée d'explosifs dans un attentat suicide...

