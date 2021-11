Plus d’Australiens sont morts à cause des vaccins contre la Covid-19 que de morts de la Covid-19 en 2021 selon les données officielles (The Exposé)

Les données officielles rendues publiques par le gouvernement australien montrent qu'à la mi-octobre 2021, l'Australie avait officiellement subi plus de décès dus aux vaccins Covid-19 que la maladie contre laquelle ils étaient censés se protéger.

Les statistiques montrent que la première injection de Covid-19 a été administrée en Australie le 21 février 2021.

La source

À ce stade, l'Australie avait enregistré 909 décès présumés de Covid-19, un nombre qui n'avait pas augmenté depuis le 29 décembre 2020, et n'a augmenté à nouveau que le 13 avril 2021.

La source

Une recherche dans la base de données des notifications d'événements indésirables hébergée par l'Administration des produits thérapeutiques (TGA) du ministère australien de la Santé pour les effets indésirables dus aux vaccins Covid-19 montre que jusqu'au 14 octobre 2021, un total de 72 808 rapports d'événements indésirables avaient été fait à la TGA. Cela comprend 602 décès.

La source

Les statistiques montrent qu'à la même date, le 14 octobre 2021, l'Australie avait enregistré 1 496 décès présumés de Covid-19. Cela signifie que 587 décès de Covid-19 ont été enregistrés depuis le 21 février 2021, date à laquelle le premier vaccin Covid-19 a été administré en Australie.

La source

Cela signifie qu'entre le 21 février 2021 et le 14 octobre 2021, quinze personnes de plus sont décédées à cause des vaccins Covid-19 que de la prétendue maladie contre laquelle les vaccins sont censés protéger les gens.

Mais ce qu'il est également intéressant de noter à partir des données officielles, c'est que le redémarrage soudain des décès de Covid-19 en Australie semble être en corrélation avec le nombre de deuxièmes doses de vaccin Covid-19 administrées.

La source

Ce n'est cependant probablement qu'une autre coïncidence à ajouter à la longue liste de coïncidences survenues depuis mars 2020.