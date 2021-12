Israël prépare une option militaire contre l'Iran - médias (RT)

Israël prépare une option militaire contre l'Iran - médias Article originel : Israel preparing military option against Iran – media RT, 11.12.21

L'armée israélienne prépare une éventuelle frappe contre l'Iran, ont rapporté les médias du pays, citant des sources militaires et diplomatiques. Tel Aviv a déjà notifié ses plans aux États-Unis, qui n'ont " aucun droit de veto " sur ces préparatifs.



Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a informé le secrétaire étatsunien à la Défense, Lloyd Austin, des préparatifs d'une éventuelle frappe militaire contre l'ennemi juré du pays, l'Iran, lors de sa visite aux États-Unis, ont rapporté samedi plusieurs médias israéliens. Gantz a rencontré de hauts responsables américains, dont Lloyd et le secrétaire d'État Antony Blinken, jeudi.



"Le ministre de la Défense a dit aux Etatsuniens qu'il avait donné l'ordre à l'armée de se préparer à l'option militaire", a déclaré une source de sécurité haut placée, citée par la radio de l'armée israélienne.

La même source a affirmé que si Téhéran était "proche de produire suffisamment de matière fissile pour une seule bombe nucléaire", il ne franchirait pas le "seuil" car il comprend la gravité d'une telle démarche. Alors qu'Israël a accusé à plusieurs reprises l'Iran de chercher à se doter de l'arme nucléaire, Téhéran a toujours rejeté ces allégations, affirmant que son programme nucléaire servait uniquement à des fins civiles.

Une source diplomatique distincte a déclaré aux médias israéliens que l'annonce n'avait suscité aucune objection de la part des responsables américains.

"Il n'y a pas eu de veto", a déclaré la source, citée par le Jerusalem Post.

Au cours de sa visite aux États-Unis, Gantz a exprimé l'espoir d'approfondir "le dialogue et la coopération" avec Washington en ce qui concerne l'Iran, ainsi que de renforcer "la préparation militaire commune pour faire face à l'Iran et mettre fin à son agression régionale et à ses aspirations nucléaires". Si Austin a semblé moins belliqueux, il a déclaré que Washington était préoccupé par l'incapacité de l'Iran à faire preuve d'un engagement diplomatique constructif, prévenant que le président américain Joe Biden était "prêt à se tourner vers d'autres options" pour traiter avec Téhéran.

Peu après la fin de la réunion Lloyd-Gantz, le porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a réaffirmé que les Etats-Unis étaient prêts à explorer d'autres "options"...

Lire la suite